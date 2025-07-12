ЗСУ ліквідували операторів дронів, які вбили дитину на Херсонщині

Воїни ЗСУ помстилися ворогу за вбивство дитини на Херсонщині
Російські війська 9 липня вбили однорічну дитину у Херсонській області. Українські воїни помстилися окупантам, які запустили дрони по цивільних.
Про це повідомила пресслужба Генштабу у Telegram у суботу, 12 липня.
Помста за вбивство дитини
"Українські воїни помстилися російським варварам, які вбили однорічну дитину на Херсонщині", — йдеться у повідомленні.
Так, 9 липня на подвір’ї житлового будинку у селі Правдине Херсонської області внаслідок удару дрона "Молнія" загинула однорічна дитина, бабуся отримала поранення.
У Генштабі повідомили, що причетних до смерті дитини окупантів було знищено. Захисники визначили напрямок запуску БпЛА — це район окупованого міста Гола Пристань. Також воїни встановили точне місце ворожих сил — п’ятиповерховий нежитловий будинок.
"У вікна відповідного поверху оператори ударних БпЛА Сил оборони України в чотири прийоми спрямували п’ять FPV-дронів. Надалі із вказаного будинку запусків ворожих безпілотників не спостерігалося", — додали у Генштабі.
Нагадаємо, Новини.LIVE дізналися у голови спільноти колишніх цивільних полонених "Бранці Херсона" Романа Баклажова, як зараз живуть мешканці Херсона.
А 10 липня ворог вдарив по Херсону дронами, поранено двох людей.
Читайте Новини.LIVE!