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Головна Армія Воїни ЗСУ помстилися ворогу за вбивство дитини на Херсонщині

Воїни ЗСУ помстилися ворогу за вбивство дитини на Херсонщині

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Дата публікації: 12 липня 2025 17:45
ЗСУ ліквідували операторів дронів, які вбили дитину на Херсонщині
Російський оператор дрона. Ілюстративне фото: росЗМІ

Російські війська 9 липня вбили однорічну дитину у Херсонській області. Українські воїни помстилися окупантам, які запустили дрони по цивільних.

Про це повідомила пресслужба Генштабу у Telegram у суботу, 12 липня.

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Помста за вбивство дитини

"Українські воїни помстилися російським варварам, які вбили однорічну дитину на Херсонщині", — йдеться у повідомленні.

Так, 9 липня на подвір’ї житлового будинку у селі Правдине Херсонської області внаслідок удару дрона "Молнія" загинула однорічна дитина, бабуся отримала поранення.

У Генштабі повідомили, що причетних до смерті дитини окупантів було знищено. Захисники визначили напрямок запуску БпЛА — це район окупованого міста Гола Пристань. Також воїни встановили точне місце ворожих сил — п’ятиповерховий нежитловий будинок.

"У вікна відповідного поверху оператори ударних БпЛА Сил оборони України в чотири прийоми спрямували п’ять FPV-дронів. Надалі із вказаного будинку запусків ворожих безпілотників не спостерігалося", — додали у Генштабі.

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Скриншот допису Генштабу

Нагадаємо, Новини.LIVE дізналися у голови спільноти колишніх цивільних полонених "Бранці Херсона" Романа Баклажова, як зараз живуть мешканці Херсона.

А 10 липня ворог вдарив по Херсону дронами, поранено двох людей.

російські війська ЗСУ обстріли Херсонська область війна в Україні атака
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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