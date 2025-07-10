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Головна Армія Росіяни завдали дронового удару по Херсону — є поранені

Росіяни завдали дронового удару по Херсону — є поранені

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 09:17
Обстріл Херсона 10 липня — РФ атакувала дронами
Рятувальники гасять пожежу. Архівне фото: ДСНС

Російська окупаційна армія зранку 10 липня завдала дронового удару по Херсону. Внаслідок обстрілів поранення отримали двоє людей.

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

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Обстріл Херсона 10 липня

"Орієнтовно о 07:00 через удари російських БпЛА у Дніпровському районі Херсона постраждали двоє людей", — йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що 74-річного чоловіка у тяжкому стані доставили до лікарні. Він дістав вибухову травму, а також поранення ніг та тулуба. 

Водночас у 40-річного чоловіка — вибухова травма і поранення ноги. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості. 

Наразі потерпілі перебувають під наглядом лікарів і отримують необхідну медичну допомогу. 

Нагадаємо, армія РФ атакувала Запорізьку область за останню добу 420 разів. Внаслідок обстрілів постраждало подружжя.

Крім того, вночі 10 липня росіяни вдарили по Києву. Наразі відомо про 16 поранених та двох загиблих, серед них капрал поліції

Херсон обстріли дрони війна в Україні поранення
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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