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Головна Армія РФ понад 400 разів за добу атакувала Запоріжжя — є поранені

РФ понад 400 разів за добу атакувала Запоріжжя — є поранені

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 08:26
Обстріл Запоріжжя за добу 9 липня — є поранені
Наслідки обстрілів Запорізької області. Фото: t.me/zoda_gov_ua

Російська армія за останню добу, 9 липня, атакувала Запорізьку область 420 разів. Внаслідок обстрілів постраждало подружжя.

Про це повідомили у Запорізькій ОВА

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В ОВА розповіли, що за останню добу окупанти вдарили 420 разів по 12 населених пунктах. Внаслідок цього у Степногірській громаді постраждало подружжя: 59-річна жінка дістала мінно-вибухові осколкові поранення грудної клітини, а її 57-річнйи чоловік має поранення кінцівок та брюшної полості. Наразі вони перебувають у лікарні. 

Зазначається, що війська РФ здійснили вісім авіаційних ударів по Степногірську, Камʼянському, Гуляйполю та Щербаках. 

Ще 288 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Преображенку та Успенівку. 

Сім обстрілів із РСЗВ накрили Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Малу Токмачку та Новоданилівку.

А 117 артилерійських ударів завдано по території Новоіванівки, Червонодніпровки, Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного. 

В обласній військовій адміністрації додали, що наразі є 37 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, гаражів, автомобілів та сільгосптехніки. 

Нагадаємо, вночі 10 липня загарбники масовано атакували Київ та область. Повітряна тривога в регіоні лунала майже 10 годин

Станом на зараз відомо, що в столиці постраждало 16 осіб. Через атаку також є зміни в русі громадського транспорту

Запоріжжя обстріли ракети дрони війна в Україні поранення
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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