Обстрелы Запорожья за сутки 9 июля — есть раненые

РФ более 400 раз за сутки атаковала Запорожье — есть раненые
Российская армия за последние сутки, 9 июля, атаковала Запорожскую область 420 раз. В результате обстрелов пострадала супружеская пара.
Об этом сообщили в Запорожской ОВА.
Обстрелы Запорожской области за последние сутки
В ОВА рассказали, что за последние сутки оккупанты ударили 420 раз по 12 населенным пунктам. В результате в Степногорской громаде пострадали супруги: 59-летняя женщина получила минно-взрывные осколочные ранения грудной клетки, а ее 57-летний муж имеет ранения конечностей и брюшной полости. Сейчас они находятся в больнице.
Отмечается, что войска РФ совершили восемь авиационных ударов по Степногорску, Каменскому, Гуляйполю и Щербакам.
Еще 288 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Преображенку и Успеновку.
Семь обстрелов из РСЗО накрыли Приморское, Гуляйполе, Щербаки, Малую Токмачку и Новоданиловку.
А 117 артиллерийских ударов нанесли по территории Новоивановки, Червоноднепровки, Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного.
В областной военной администрации добавили, что сейчас есть 37 сообщений о разрушении квартир, частных домов, гаражей, автомобилей и сельхозтехники.
Напомним, ночью 10 июля захватчики массированно атаковали Киев и область. Воздушная тревога в регионе звучала почти 10 часов.
По состоянию на сейчас известно, что в столице пострадали 16 человек. Из-за атаки также есть изменения в движении общественного транспорта.
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