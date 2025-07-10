Обстрелы Запорожья за сутки 9 июля — есть раненые

Последствия обстрелов Запорожской области. Фото: t.me/zoda_gov_ua

Российская армия за последние сутки, 9 июля, атаковала Запорожскую область 420 раз. В результате обстрелов пострадала супружеская пара.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

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В ОВА рассказали, что за последние сутки оккупанты ударили 420 раз по 12 населенным пунктам. В результате в Степногорской громаде пострадали супруги: 59-летняя женщина получила минно-взрывные осколочные ранения грудной клетки, а ее 57-летний муж имеет ранения конечностей и брюшной полости. Сейчас они находятся в больнице.

Отмечается, что войска РФ совершили восемь авиационных ударов по Степногорску, Каменскому, Гуляйполю и Щербакам.

Еще 288 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Преображенку и Успеновку.

Семь обстрелов из РСЗО накрыли Приморское, Гуляйполе, Щербаки, Малую Токмачку и Новоданиловку.

А 117 артиллерийских ударов нанесли по территории Новоивановки, Червоноднепровки, Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного.

В областной военной администрации добавили, что сейчас есть 37 сообщений о разрушении квартир, частных домов, гаражей, автомобилей и сельхозтехники.

Напомним, ночью 10 июля захватчики массированно атаковали Киев и область. Воздушная тревога в регионе звучала почти 10 часов.

По состоянию на сейчас известно, что в столице пострадали 16 человек. Из-за атаки также есть изменения в движении общественного транспорта.