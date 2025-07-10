Обстрел Херсона 10 июля — РФ атаковала дронами

Спасатели тушат пожар. Архивное фото: ГСЧС

Российская оккупационная армия утром 10 июля нанесла дроновый удар по Херсону. В результате обстрелов ранения получили два человека.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА.

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Обстрел Херсона 10 июля

"Ориентировочно в 07:00 из-за ударов российских БпЛА в Днепровском районе Херсона пострадали два человека", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 74-летнего мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу. Он получил взрывную травму, а также ранения ног и туловища.

В то же время у 40-летнего мужчины — взрывная травма и ранение ноги. Медики оценивают его состояние как средней тяжести.

Сейчас пострадавшие находятся под наблюдением врачей и получают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, армия РФ атаковала Запорожскую область за последние сутки 420 раз. В результате обстрелов пострадали супруги.

Кроме того, ночью 10 июля россияне ударили по Киеву. Известно о 16 раненых и двух погибших, среди них капрал полиции.