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Главная Армия Россияне нанесли дроновый удар по Херсону — есть раненые

Россияне нанесли дроновый удар по Херсону — есть раненые

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 09:17
Обстрел Херсона 10 июля — РФ атаковала дронами
Спасатели тушат пожар. Архивное фото: ГСЧС

Российская оккупационная армия утром 10 июля нанесла дроновый удар по Херсону. В результате обстрелов ранения получили два человека.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА.

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Обстрел Херсона 10 июля

"Ориентировочно в 07:00 из-за ударов российских БпЛА в Днепровском районе Херсона пострадали два человека", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 74-летнего мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу. Он получил взрывную травму, а также ранения ног и туловища.

В то же время у 40-летнего мужчины — взрывная травма и ранение ноги. Медики оценивают его состояние как средней тяжести.

Сейчас пострадавшие находятся под наблюдением врачей и получают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, армия РФ атаковала Запорожскую область за последние сутки 420 раз. В результате обстрелов пострадали супруги.

Кроме того, ночью 10 июля россияне ударили по Киеву. Известно о 16 раненых и двух погибших, среди них капрал полиции.

Херсон обстрелы дроны война в Украине ранение
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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