ВСУ ликвидировали операторов дронов, которые убили ребенка на Херсонщине

Воины ВСУ отомстили врагу за убийство ребенка на Херсонщине
Российские войска 9 июля убили годовалого ребенка в Херсонской области. Украинские воины отомстили оккупантам, которые запустили дроны по гражданским.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Telegram в субботу, 12 июля.
Месть за убийство ребенка
"Украинские воины отомстили российским варварам, которые убили годовалого ребенка на Херсонщине", — говорится в сообщении.
Так, 9 июля во дворе жилого дома в селе Правдиное Херсонской области в результате удара дрона "Молния" погиб годовалый ребенок, бабушка получила ранения.
В Генштабе сообщили, что причастные к смерти ребенка оккупанты были уничтожены. Защитники определили направление запуска БпЛА — это район оккупированного города Голая Пристань. Также воины установили точное место вражеских сил — пятиэтажный нежилой дом.
"В окна соответствующего этажа операторы ударных БпЛА Сил обороны Украины в четыре приема направили пять FPV-дронов. В дальнейшем из указанного дома запусков вражеских беспилотников не наблюдалось", — добавили в Генштабе.
Напомним, Новини.LIVE узнали у главы сообщества бывших гражданских пленных "Пленники Херсона" Романа Баклажова, как сейчас живут жители Херсона.
А 10 июля враг ударил по Херсону дронами, ранены два человека.
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