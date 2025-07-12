ВСУ ликвидировали операторов дронов, которые убили ребенка на Херсонщине

Российский оператор дрона. Иллюстративное фото: росСМИ

Российские войска 9 июля убили годовалого ребенка в Херсонской области. Украинские воины отомстили оккупантам, которые запустили дроны по гражданским.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Telegram в субботу, 12 июля.

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Месть за убийство ребенка

"Украинские воины отомстили российским варварам, которые убили годовалого ребенка на Херсонщине", — говорится в сообщении.

Так, 9 июля во дворе жилого дома в селе Правдиное Херсонской области в результате удара дрона "Молния" погиб годовалый ребенок, бабушка получила ранения.

В Генштабе сообщили, что причастные к смерти ребенка оккупанты были уничтожены. Защитники определили направление запуска БпЛА — это район оккупированного города Голая Пристань. Также воины установили точное место вражеских сил — пятиэтажный нежилой дом.

"В окна соответствующего этажа операторы ударных БпЛА Сил обороны Украины в четыре приема направили пять FPV-дронов. В дальнейшем из указанного дома запусков вражеских беспилотников не наблюдалось", — добавили в Генштабе.

Скриншот поста Генштаба

Напомним, Новини.LIVE узнали у главы сообщества бывших гражданских пленных "Пленники Херсона" Романа Баклажова, как сейчас живут жители Херсона.

А 10 июля враг ударил по Херсону дронами, ранены два человека.