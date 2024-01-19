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Воїн ЗСУ розповів, як військові ставляться до цивільних, які "втомились від війни"

19 січня 2024 09:35
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Воїн ЗСУ розповів, як військові ставляться до цивільних, які "втомились від війни"
Командир роти УБпАК Дмитро Алєксєєнко. Фото: РБК-Україна
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Командир роти УБпАК Дмитро Алєксєєнко заявив, що ставлення до мирних жителів, які "втомилися від війни", є складним. За його словами, варто зрозуміти, що війна є випробуванням для всієї країни, тому кожен переживає її по-своєму.

Про це він сказав в інтерв'ю "РБК-Україна".

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Воїн ЗСУ зазначив, що переважно такі питання щодо закінчення війни виникають в "ждунів перемоги", які ще раніше купили вишиванки та чекають перемоги, аби одягнути її.

"Втомилися від війни… Мабуть, важко жити в цивільному світі, відвідувати розважальні заклади, ходити по ресторанах та торгових центрах, займатися в тренажерних залах, спати в теплих оселях та комфортних ліжках, приймати душ, коли захочеш, а не коли є можливість. Ви від цього втомилися?!" — обурився військовий.

Ризик військових заради цивільних

Він зазначив, що для нього є тригерною фраза "не народжений для війни".

"А ми народжені?! Дійсно, в пологовому нам відразу вішали бирку "народжений для війни"… Я впевнений, що це є тригером для багатьох. І зі мною погодиться більшість військовослужбовців", — додав Алєксєєнко.

За його словами, дій від суспільства для того, аби перемогти ворога стає все менше. Він наголосив, що цивільні не повинні забувати про те, що військові кожного дня ризикують своїм життям заради того, аби в країні було мирно та безпечно.

Нагадаємо, раніше боєць полку "Азов", двадцятиоднорічний бойовий медик "Оса" розповів подробиці свого поранення. Сам хлопець зазначає, що вижив лише завдяки фарту. 

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