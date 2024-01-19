Воин ВСУ рассказал, как военные относятся к "уставшим от войны" гражданским

Командир роты УБпАК Дмитрий Алексеенко. Фото: РБК-Украина

Командир роты УБпАК Дмитрий Алексеенко заявил, что отношение к мирным жителям, которые "устали от войны", является сложным. По его словам, стоит понять, что война является испытанием для всей страны, поэтому каждый переживает ее по-своему.

Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

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Воин ВСУ отметил, что преимущественно такие вопросы по окончанию войны возникают у "ждунов победы", которые еще раньше купили вышиванки и ждут победы, чтобы одеть ее.

"Устали от войны… Наверное, трудно жить в гражданском мире, посещать развлекательные заведения, ходить по ресторанам и торговым центрам, заниматься в тренажерных залах, спать в теплых домах и комфортных кроватях, принимать душ, когда захочешь, а не когда есть возможность. Вы от этого устали?!" — возмутился военный.

Риск военных ради гражданских

Он отметил, что для него есть триггерная фраза "не рожденный для войны".

"А мы рождены?! Действительно, в роддоме нам сразу вешали бирку "рожденный для войны"... Я уверен, что это является триггером для многих. И со мной согласится большинство военнослужащих", — добавил Алексеенко.

По его словам, действий от общества для того, чтобы победить врага, становится все меньше. Он подчеркнул, что гражданские не должны забывать о том, что военные каждый день рискуют своей жизнью ради того, чтобы в стране было мирно и безопасно.

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