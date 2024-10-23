Атака дронів — росіяни поцілили в автовокзал у Черкасах

Ворог завдав удару по Черкащині — є влучання у житлові будинки і автовокзал
Черкаську область у середу, 23 жовтня, атакували ворожі безпілотники. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити шість ворожих об'єктів.
Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
Ворог атакував Черкащину
"На щастя, минулось без потерпілих. Це найголовніше", — повідомили в ОВА.
Зазначається, що силами ППО, мобільних вогневих груп і РЕБ-протидії було знищено 6 ударних БпЛА. Проте, на жаль, є влучання.
У Черкаському районі загарбники цілили по об'єктах інфраструктури. Завдані збитки встановлюються.
"Пошкоджено будівлю цілком цивільного автовокзалу в обласному центрі. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу", — зазначили в ОВА.
Повідомляється, що також пошкоджено адмінбудівлю приватного підприємства та автівки.
У Золотоніському районі уламки російського залізяччя понівечили дах приватного домоволодіння. Також уламки БпЛА зруйнували приватний гараж і кілька автомобілів в Уманському районі.
Нагадаємо, що у Черкасах сьогодні пролунала серія вибухів. Місто атакували ворожі дрони-камікадзе. Вони влучили в автовокзал.
Також ми писали, що цієї ночі українські ППО збили 57 ворожих дронів-камікадзе у небі над Україною.
Читайте Новини.LIVE!