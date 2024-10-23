Атака дронов — россияне попали в автовокзал в Черкассах

Место попадания русских захватчиков. Фото: Черкасская ОВА

Черкасскую область в среду, 23 октября, атаковали вражеские беспилотники. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить шесть вражеских объектов.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

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"К счастью, обошлось без пострадавших. Это самое главное", — сообщили в ОВА.

Отмечается, что силами ПВО, мобильных огневых групп и РЭБ-противодействия было уничтожено 6 ударных БпЛА. Однако, к сожалению, есть попадания.

В Черкасском районе захватчики целили по объектам инфраструктуры. Нанесенный ущерб устанавливается.

"Повреждено здание полностью гражданского автовокзала в областном центре. Спасатели оперативно ликвидировали пожар", — отметили в ОВА.

Сообщается, что также повреждено админздание частного предприятия и автомобили.

В Золотоношском районе обломки российского железа изуродовали крышу частного домовладения. Также обломки БпЛА разрушили частный гараж и несколько автомобилей в Уманском районе.

Выбитые окна в здании. Фото: Черкасская ОВА

Поврежденное здание. Фото: Черкасская ОВА

Напомним, что в Черкассах сегодня прозвучала серия взрывов. Город атаковали вражеские дроны-камикадзе.

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