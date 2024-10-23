Атака дронов — россияне попали в автовокзал в Черкассах

Враг нанес удар по Черкасщине — есть попадания в жилые дома и автовокзал
Черкасскую область в среду, 23 октября, атаковали вражеские беспилотники. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить шесть вражеских объектов.
Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.
Враг атаковал Черкасщину
"К счастью, обошлось без пострадавших. Это самое главное", — сообщили в ОВА.
Отмечается, что силами ПВО, мобильных огневых групп и РЭБ-противодействия было уничтожено 6 ударных БпЛА. Однако, к сожалению, есть попадания.
В Черкасском районе захватчики целили по объектам инфраструктуры. Нанесенный ущерб устанавливается.
"Повреждено здание полностью гражданского автовокзала в областном центре. Спасатели оперативно ликвидировали пожар", — отметили в ОВА.
Сообщается, что также повреждено админздание частного предприятия и автомобили.
В Золотоношском районе обломки российского железа изуродовали крышу частного домовладения. Также обломки БпЛА разрушили частный гараж и несколько автомобилей в Уманском районе.
Напомним, что в Черкассах сегодня прозвучала серия взрывов. Город атаковали вражеские дроны-камикадзе.
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