Нічна атака 23 жовтня — ППО збила 57 дронів

Робота ППО. Фото ілюстративне: 126 окрема бригада тероборони

Російські загарбники у ніч на 23 жовтня завдали удару по Україні, застосувавши 81 ударний безпілотник типу "Shahed" та дрони невстановленого типу. Також ворог атакував Одеську область керованою авіаційною ракетою Х-31П.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

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Атака дронів 23 жовтня

У відбитті ворожого нападу беруть участь авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на дев'яту ранку підтверджено збиття 57 ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Черкаській, Хмельницькій, Тернопільській, Кіровоградській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Харківській областях.

До того ж, 15 російських безпілотників на цей час локаційно втрачено. Наразі приблизно дев'ять ворожих БпЛА спостерігаються в повітряному просторі України.

В Повітряних силах додали, що бойова робота триває, а інформація постійно оновлюється.

Нагадаємо, що у Черкасах сьогодні пролунала серія вибухів. Це сталося внаслідок атаки ворожих БпЛА.

Ворог також обстріляв Дніпропетровську область. Було пошкоджено два приватних будинки.