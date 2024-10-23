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В Воздушных силах отчитались, сколько вражеских целей сбили этой ночью

23 октября 2024 09:57
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Ночная атака 23 октября — ПВО сбила 57 дронов
Работа ПВО. Фото иллюстративное: 126 отдельная бригада терробороны
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Российские захватчики в ночь на 23 октября нанесли удар по Украине, применив 81 ударный беспилотник типа Shahed и дроны неустановленного типа. Также враг атаковал Одесскую область управляемой авиационной ракетой Х-31П.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

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Результаты работы сил ПВО. Фото: ПВО

Атака дронов 23 октября

В отражении вражеского нападения принимают участие авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.

По состоянию на девять утра подтверждено избиение 57 вражеских БпЛА в Одесской, Николаевской, Винницкой, Сумской, Черкасской, Хмельницкой, Тернопольской, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Черниговской и Харьковской областях.

К тому же 15 российских беспилотников в настоящее время локационно потеряно. Сейчас около девяти враждебных БпЛА наблюдаются в воздушном пространстве Украины.

В воздушных силах добавили, что боевая работа продолжается, а информация постоянно обновляется.

Напомним, что в Черкассах сегодня прозвучала серия взрывов. Это произошло в результате атаки враждебных БпЛА.

Враг также обстрелял Днепропетровскую область. Были повреждены два частных дома.

Украина дрон Шахид-136 Воздушные Силы ВСУ ракетный удар ППО

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