Ночная атака 23 октября — ПВО сбила 57 дронов

В Воздушных силах отчитались, сколько вражеских целей сбили этой ночью
Российские захватчики в ночь на 23 октября нанесли удар по Украине, применив 81 ударный беспилотник типа Shahed и дроны неустановленного типа. Также враг атаковал Одесскую область управляемой авиационной ракетой Х-31П.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
Атака дронов 23 октября
В отражении вражеского нападения принимают участие авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.
По состоянию на девять утра подтверждено избиение 57 вражеских БпЛА в Одесской, Николаевской, Винницкой, Сумской, Черкасской, Хмельницкой, Тернопольской, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Черниговской и Харьковской областях.
К тому же 15 российских беспилотников в настоящее время локационно потеряно. Сейчас около девяти враждебных БпЛА наблюдаются в воздушном пространстве Украины.
В воздушных силах добавили, что боевая работа продолжается, а информация постоянно обновляется.
Напомним, что в Черкассах сегодня прозвучала серия взрывов. Это произошло в результате атаки враждебных БпЛА.
Враг также обстрелял Днепропетровскую область. Были повреждены два частных дома.
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