Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Ворог посилює наступ — Сирський повідомив про підсумки Рамштайну

Ворог посилює наступ — Сирський повідомив про підсумки Рамштайну

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 12:43
Сирський взяв участь у засіданні “Рамштайн” — що відомо
Олександр Сирський. Фото: Сирський/Telegram

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський взяв участь у 32-му засіданні Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн". Він поінформував про поточну ситуацію на фронті, яка залишається складною.

Про це Сирський повідомив в офіційному Telegram-каналі у середу, 17 грудня.

Реклама
Читайте також:

Наступальні операції противника

Для ведення стратегічної наступальної операції РФ наростила угруповання кількістю близько 710 тисяч осіб. Незважаючи на масові втрати, Кремль не відмовляється від продовження наступу. Однак суттєвих оперативних успіхів Москва у цьому не досягла.

Ворог посилює наступ — Сирський повідомив про підсумки Рамштайну - фото 1
Допис Сирського у Telegram. Фото: скриншот

"Навів конкретні приклади успішних дій Сил оборони України. Завдяки активним пошуково-ударним діям нам вдалося відкинути окупантів від Куп’янська та взяти під контроль майже 90 відсотків території міста", — зазначив Сирський.

Окремо Головнокомандувач ЗСУ зупинився на Покровському напрямку — російська армія вже понад 17 місяців намагається захопити Покровськ. Однак ЗСУ тримають оборону та не дають це зробити росіянам. В результаті контрнаступальних дій ЗСУ повернули контроль над 16 кв. км у північній частині Покровськ. Окрім того українські бійці відбили 56 кв. км території західніше Покровська — в районах населених пунктів Гришине, Котлине, Удачне. 

Також ЗСУ системно вражає об’єкти критичної інфраструктури противника вглиб його території.. У результаті ударів засобами Deep Strike прямі та непрямі втрати РФ з початку 2025 року становлять 21,5 млрд доларів США. 

"Зовнішня підтримка Сил оборони України має життєво важливе значення для стримування російського агресора та безпеки європейських країн. З огляду на це закликав партнерів збільшити обсяги міжнародної військової допомоги, передусім для розвитку спроможностей нашої протиповітряної та протиракетної оборони, а також для дальнього вогневого ураження", — наголосив Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ подякував партнерам форуму "Рамштайн" за політичну та військову підтримку Україні, та за зусилля, спрямовані на досягнення миру для України. 

Нагадаємо, що Сирський відвідав один із командних пунктів безпосередньо на першій лінії фронту.

Раніше ми також інформували, що Сирський анонсував створення Кіберсил ЗСУ — до кінця року завершать формування командування.

ЗСУ Рамштайн війна в Україні Олександр Сирський Покровськ
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації