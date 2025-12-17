Сирський взяв участь у засіданні “Рамштайн” — що відомо

Олександр Сирський. Фото: Сирський/Telegram

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський взяв участь у 32-му засіданні Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн". Він поінформував про поточну ситуацію на фронті, яка залишається складною.

Про це Сирський повідомив в офіційному Telegram-каналі у середу, 17 грудня.

Наступальні операції противника

Для ведення стратегічної наступальної операції РФ наростила угруповання кількістю близько 710 тисяч осіб. Незважаючи на масові втрати, Кремль не відмовляється від продовження наступу. Однак суттєвих оперативних успіхів Москва у цьому не досягла.

Допис Сирського у Telegram. Фото: скриншот

"Навів конкретні приклади успішних дій Сил оборони України. Завдяки активним пошуково-ударним діям нам вдалося відкинути окупантів від Куп’янська та взяти під контроль майже 90 відсотків території міста", — зазначив Сирський.

Окремо Головнокомандувач ЗСУ зупинився на Покровському напрямку — російська армія вже понад 17 місяців намагається захопити Покровськ. Однак ЗСУ тримають оборону та не дають це зробити росіянам. В результаті контрнаступальних дій ЗСУ повернули контроль над 16 кв. км у північній частині Покровськ. Окрім того українські бійці відбили 56 кв. км території західніше Покровська — в районах населених пунктів Гришине, Котлине, Удачне.

Також ЗСУ системно вражає об’єкти критичної інфраструктури противника вглиб його території.. У результаті ударів засобами Deep Strike прямі та непрямі втрати РФ з початку 2025 року становлять 21,5 млрд доларів США.

"Зовнішня підтримка Сил оборони України має життєво важливе значення для стримування російського агресора та безпеки європейських країн. З огляду на це закликав партнерів збільшити обсяги міжнародної військової допомоги, передусім для розвитку спроможностей нашої протиповітряної та протиракетної оборони, а також для дальнього вогневого ураження", — наголосив Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ подякував партнерам форуму "Рамштайн" за політичну та військову підтримку Україні, та за зусилля, спрямовані на досягнення миру для України.

