Сырский принял участие в заседании "Рамштайн" - что известно

Александр Сырский. Фото: Сырский/Telegram

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский принял участие в 32-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн". Он проинформировал о текущей ситуации на фронте, которая остается сложной.

Об этом Сырский сообщил в официальном Telegram-канале в среду, 17 декабря.

Наступательные операции противника

Для ведения стратегической наступательной операции РФ нарастила группировку численностью около 710 тысяч человек. Несмотря на массовые потери, Кремль не отказывается от продолжения наступления. Однако существенных оперативных успехов Москва в этом не достигла.

Сообщение Сырского в Telegram. Фото: скриншот

"Привел конкретные примеры успешных действий Сил обороны Украины. Благодаря активным поисково-ударным действиям нам удалось отбросить оккупантов от Купянска и взять под контроль почти 90 процентов территории города", — отметил Сырский.

Отдельно Главнокомандующий ВСУ остановился на Покровском направлении — российская армия уже более 17 месяцев пытается захватить Покровск. Однако ВСУ держат оборону и не дают это сделать россиянам. В результате контрнаступательных действий ВСУ вернули контроль над 16 кв. км в северной части Покровска. Кроме того украинские бойцы отбили 56 кв. км территории западнее Покровска — в районах населенных пунктов Гришино, Котлино, Удачное.

Также ВСУ системно поражает объекты критической инфраструктуры противника вглубь его территории. В результате ударов средствами Deep Strike прямые и косвенные потери РФ с начала 2025 года составляют 21,5 млрд долларов США.

"Внешняя поддержка Сил обороны Украины имеет жизненно важное значение для сдерживания российского агрессора и безопасности европейских стран. Учитывая это, призвал партнеров увеличить объемы международной военной помощи, прежде всего для развития возможностей нашей противовоздушной и противоракетной обороны, а также для дальнего огневого поражения", — подчеркнул Сирский.

Главнокомандующий ВСУ поблагодарил партнеров форума "Рамштайн" за политическую и военную поддержку Украины, и за усилия, направленные на достижение мира для Украины.

Напомним, что Сырский посетил один из командных пунктов непосредственно на первой линии фронта.

Ранее мы также информировали, что Сырский анонсировал создание Киберсил ВСУ — до конца года завершат формирование командования.