Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Ворог підняв у повітря літаки Ту-95 — що відомо про небезпеку

Ворог підняв у повітря літаки Ту-95 — що відомо про небезпеку

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 01:11
Уночі 5 жовтня 2025 року РФ підняла в небо літаки Ту-95
Літак Ту-95. Фото ілюстративне: росЗМІ

Росіяни підняли кілька літаків Ту-95 в повітря зараз, уночі у неділю, 5 жовтня. Наразі пусків ракет не було, але ситуація впродовж ночі може змінюватися.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗС України

Реклама
Читайте також:
Зліт літаків Ту-95 уночі 5 жовтня 2025 року
Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Що відомо про зліт ворожих літаків 

Про те, що росіяни підняли в повітря кілька бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья" в Мурманській області, військові повідомили о 01:09.

"Стежте за нашими повідомленнями. У разі оголошення повітряної тривоги прямуйте в укриття", — закликали громадян.

Де оголосили повітряну тривогу вночі 5 жовтня

Повітряна тривога вночі 5 жовтня 2025 року
Карта повітряних тривог станом на 01:11 5 жовтня

Станом на 01:11 5 жовтня повітряна тривога триває у Житомирській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Черкаській областях і частині Кіровоградщини.

Нагадаємо, увечері 4 жовтня лунали вибухи в Запорізькому районі. Зазнали пошкоджень приватні будинки.

Також ми повідомляли про вечірні вибухи на Київщині. Сили ППО працювали по ударних безпілотниках.

обстріли літаки винищувач війна в Україні авіація
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації