Уночі 5 жовтня 2025 року РФ підняла в небо літаки Ту-95

Ворог підняв у повітря літаки Ту-95 — що відомо про небезпеку
Росіяни підняли кілька літаків Ту-95 в повітря зараз, уночі у неділю, 5 жовтня. Наразі пусків ракет не було, але ситуація впродовж ночі може змінюватися.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗС України.
Що відомо про зліт ворожих літаків
Про те, що росіяни підняли в повітря кілька бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья" в Мурманській області, військові повідомили о 01:09.
"Стежте за нашими повідомленнями. У разі оголошення повітряної тривоги прямуйте в укриття", — закликали громадян.
Де оголосили повітряну тривогу вночі 5 жовтня
Станом на 01:11 5 жовтня повітряна тривога триває у Житомирській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Черкаській областях і частині Кіровоградщини.
Нагадаємо, увечері 4 жовтня лунали вибухи в Запорізькому районі. Зазнали пошкоджень приватні будинки.
Також ми повідомляли про вечірні вибухи на Київщині. Сили ППО працювали по ударних безпілотниках.
