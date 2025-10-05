Уночі 5 жовтня 2025 року РФ підняла в небо літаки Ту-95

Літак Ту-95. Фото ілюстративне: росЗМІ

Росіяни підняли кілька літаків Ту-95 в повітря зараз, уночі у неділю, 5 жовтня. Наразі пусків ракет не було, але ситуація впродовж ночі може змінюватися.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗС України.

Реклама

Читайте також:

Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Що відомо про зліт ворожих літаків

Про те, що росіяни підняли в повітря кілька бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья" в Мурманській області, військові повідомили о 01:09.

"Стежте за нашими повідомленнями. У разі оголошення повітряної тривоги прямуйте в укриття", — закликали громадян.

Де оголосили повітряну тривогу вночі 5 жовтня

Карта повітряних тривог станом на 01:11 5 жовтня

Станом на 01:11 5 жовтня повітряна тривога триває у Житомирській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Черкаській областях і частині Кіровоградщини.

Нагадаємо, увечері 4 жовтня лунали вибухи в Запорізькому районі. Зазнали пошкоджень приватні будинки.

Також ми повідомляли про вечірні вибухи на Київщині. Сили ППО працювали по ударних безпілотниках.