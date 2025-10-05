Видео
Враг поднял в воздух самолеты Ту-95 — что известно об опасности

Враг поднял в воздух самолеты Ту-95 — что известно об опасности

Ua ru
Дата публикации 5 октября 2025 01:11
Ночью 5 октября 2025 года РФ подняла в небо самолеты Ту-95
Самолет Ту-95. Фото иллюстративное: росСМИ

Россияне подняли несколько самолетов Ту-95 в воздух сейчас, ночью в воскресенье, 5 октября. На данный момент пусков ракет не было, но ситуация в течение ночи может меняться.

Об этом сообщили Воздушные силы ВС Украины.

Взлет самолетов Ту-95 ночью 5 октября 2025 года
Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Что известно о взлете вражеских самолетов

О том, что россияне подняли в воздух несколько бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья" в Мурманской области, военные сообщили в 01:09.

"Следите за нашими сообщениями. В случае объявления воздушной тревоги направляйтесь в укрытие", — призвали граждан.

Где объявили воздушную тревогу ночью 5 октября

Воздушная тревога ночью 5 октября 2025 года
Карта воздушных тревог по состоянию на 01:11 5 октября

По состоянию на 01:11 5 октября воздушная тревога продолжается в Житомирской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Черкасской областях и части Кировоградщины.

Напомним, вечером 4 октября раздавались взрывы в Запорожском районе. Получили повреждения частные дома.

Также мы сообщали о вечерних взрывах на Киевщине. Силы ПВО работали по ударным беспилотникам.

Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
