Ночью 5 октября 2025 года РФ подняла в небо самолеты Ту-95

Враг поднял в воздух самолеты Ту-95 — что известно об опасности
Россияне подняли несколько самолетов Ту-95 в воздух сейчас, ночью в воскресенье, 5 октября. На данный момент пусков ракет не было, но ситуация в течение ночи может меняться.
Об этом сообщили Воздушные силы ВС Украины.
Что известно о взлете вражеских самолетов
О том, что россияне подняли в воздух несколько бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья" в Мурманской области, военные сообщили в 01:09.
"Следите за нашими сообщениями. В случае объявления воздушной тревоги направляйтесь в укрытие", — призвали граждан.
Где объявили воздушную тревогу ночью 5 октября
По состоянию на 01:11 5 октября воздушная тревога продолжается в Житомирской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Черкасской областях и части Кировоградщины.
Напомним, вечером 4 октября раздавались взрывы в Запорожском районе. Получили повреждения частные дома.
Также мы сообщали о вечерних взрывах на Киевщине. Силы ПВО работали по ударным беспилотникам.
