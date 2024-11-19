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Ворог атакує Запоріжжя — перебої зі світлом та опаленням

19 листопада 2024 00:31
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
У Запоріжжі без світла залишається 10 тисяч містян після атаки російських окупантів
Робота української ППО. Ілюстративне фото: УНІАН
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

У Запорізькій області оголошена повітряна тривога через потужну атаку дронів-камікадзе російських окупантів. Зараз через цинічні обстріли області у Запоріжжі спостерігаються перебої зі світлом та опаленням. 

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Ворог вже атакував місто більш ніж десятком дронів-камікадзе "Шахед". В наслідок атак понад 10 тисяч мешканців Запоріжжя залишаються без світла.

Але удари окупантів ще вивели з ладу інфраструктуру для опалення, тому без тепла залишилась лікарня. Попри повітряну тривогу рятувальники та комунальні служби намагаються зробити все, щоб якомога скоріше позбутись наслідків атаки та дати людям тепло та світло.

Нагадаємо, у ніч проти 18 листопада окупанти випустили по Україні ударні дрони та балістичні ракети. Повітряні сили працювали у п'ятьох областях. 

Також вибухи лунали у Сумах. Росіяни завдали удару по житловому будинку в місті. Через ворожі обстріли загинуло щонайменше десятеро осіб, ще 51 особа постраждала.

ДСНС Запоріжжя Запорізька область війна в Україні атака Шахед

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