В Запорожье без света остается 10 тысяч горожан после атаки российских окупантов

Работа украинского ПВО. Иллюстративное фото: УНИАН

В Запорожской области объявлена воздушная тревога из-за мощной атаки дронов-камикадзе российских оккупантов. Сейчас из-за циничных обстрелов области в Запорожье наблюдаются перебои со светом и отоплением.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Читайте также:

Что сейчас происходит в Запорожье

Враг уже атаковал город более чем десятком дронов-камикадзе "Шахед". В результате атак более 10 тысяч жителей Запорожья остаются без света.

Но удары оккупантов еще вывели из строя и инфраструктуру для отопления, поэтому без тепла осталась больница. Несмотря на воздушную тревогу, спасатели и коммунальные службы пытаются сделать все, чтобы как можно скорее избавиться от последствий атаки и дать людям тепло и свет.

Напомним, в ночь на 18 ноября кафиры выпустили по Украине ударные дроны и баллистические ракеты. Воздушные силы работали в пяти областях.

Также взрывы раздавались в Сумах . Россияне нанесли удар по жилому дому в городе. Из-за вражеских обстрелов погибли по меньшей мере десять человек, еще 51 человек пострадал.