Чому воювати на передовій стало легше — відповідь нардепа

Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: 110-а окрема механізована бригада

На фронті запрацювала нова корпусна система, а підрозділи стали більше координувати між собою. Військовослужбовці відчуваються, що воювати стало легше, адже стало менше безглуздих наказів.

Про це в ефірі День.LIVE в четвер, 13 листопада, заявив нардеп від фракції "Слуга народу" Руслан Горбенко.

Чому воювати стало легше та які проблеми залишаються

За словами нардепа, наразі піхота працює із дроноводами, а наземні роботизовані комплекси виконують логістичні функції. Складається враження, що командування почуло солдатів. Водночас залишаються й загрози. Зокрема, йдеться про дезертирство.

"Це відверто зрада побратима, яка може призвести до того, що ворог зайде в тил. І такі випадки, на жаль, не поодинокі на фронті, тому військові дуже часто задають питання: "А що ви, владо, робите для того, щоб покарати цих СЗЧ?"" — пояснив Руслан Горбенко.

Нагадаємо, серед українців ширяться чутки щодо відправлення мобілізованих на фронт одразу після призову. Інструктор назвав таку інформацію фейковою.

Також ми повідомляли, що росіяни проявляють активність на Північно-Слобожанському та Курському напрямках. Щодоби відбуваються близько десяти штурмів.