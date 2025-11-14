Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Воювати на фронті стало легше — нардеп назвав причину

Воювати на фронті стало легше — нардеп назвав причину

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 00:18
Оновлено: 00:26
Чому воювати на передовій стало легше — відповідь нардепа
Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: 110-а окрема механізована бригада

На фронті запрацювала нова корпусна система, а підрозділи стали більше координувати між собою. Військовослужбовці відчуваються, що воювати стало легше, адже стало менше безглуздих наказів.

Про це в ефірі День.LIVE в четвер, 13 листопада, заявив нардеп від фракції "Слуга народу" Руслан Горбенко.

Реклама
Читайте також:

Чому воювати стало легше та які проблеми залишаються

За словами нардепа, наразі піхота працює із дроноводами, а наземні роботизовані комплекси виконують логістичні функції. Складається враження, що командування почуло солдатів. Водночас залишаються й загрози. Зокрема, йдеться про дезертирство. 

"Це відверто зрада побратима, яка може призвести до того, що ворог зайде в тил. І такі випадки, на жаль, не поодинокі на фронті, тому військові дуже часто задають питання: "А що ви, владо, робите для того, щоб покарати цих СЗЧ?"" — пояснив Руслан Горбенко.

Нагадаємо, серед українців ширяться чутки щодо відправлення мобілізованих на фронт одразу після призову. Інструктор назвав таку інформацію фейковою.

Також ми повідомляли, що росіяни проявляють активність на Північно-Слобожанському та Курському напрямках. Щодоби відбуваються близько десяти штурмів.

армія війна в Україні дезертир СЗЧ фронт ситуація на фронті
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації