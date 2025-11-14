Почему воевать на передовой стало легче — ответ нардепа

Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: 110-я отдельная механизированная бригада

На фронте заработала новая корпусная система, а подразделения стали больше координировать между собой. Военнослужащие чувствуют, что воевать стало легче, ведь стало меньше бессмысленных приказов.

Об этом в эфире День.LIVE в четверг, 13 ноября, заявил нардеп от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко.

Почему воевать стало легче и какие проблемы остаются

По словам нардепа, сейчас пехота работает с дроноводами, а наземные роботизированные комплексы выполняют логистические функции. Создается впечатление, что командование услышало солдат. В то же время остаются и угрозы. В частности, речь идет о дезертирстве.

"Это откровенно предательство побратима, которое может привести к тому, что враг зайдет в тыл. И такие случаи, к сожалению, не единичны на фронте, поэтому военные очень часто задают вопрос: "А что вы, власть, делаете для того, чтобы наказать этих СОЧ?""" — объяснил Руслан Горбенко.

Напомним, среди украинцев ходят слухи об отправке мобилизованных на фронт сразу после призыва. Инструктор назвал такую информацию фейковой.

Также мы сообщали, что россияне проявляют активность на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Ежесуточно происходят около десяти штурмов.