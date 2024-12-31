Пожежі в Росії — ГУР показало відео епічних займань 2024 року

Вогонь не згасає — ГУР показало, як горіла Росія у 2024 році
Через війну, яку розпочала Росія в Україні, останнім часом на території держави-агресора стається все більше пожеж. Найчастіше — на важливих та стратегічних об'єктах.
У Головному управлінні розвідки показали, як горіла терористична Росія у 2024 році.
Яскраві пожежі на Росії
Як заявили в ГУР, Росія сама спровокувала зростання кількості пожеж на своїй території, почавши повномасштабне вторгнення. У 2024 році такі інциденти траплялися від Москви і Санкт-Петербурга до Омська, Новосибірська та Алтайського краю.
"Це вказує на тактику тисячі порізів, що уповільнює російську воєнну машину, змушуючи московитських вождів витрачати ресурси на усунення проблем, але вогонь не згасає ― рух опору путінському режиму продовжує діяти", — зазначили в ГУР.
Нагадаємо, безпілотники атакували нафтобазу в місті Ярцево Смоленської області. На об'єкті здійнялась масштабна пожежа.
В місті Архангельську невідомі особи підпалили офіс політичної партії "Единая Россия". За словами представника партії Володимира Жгильова, інцидент стався вночі.
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