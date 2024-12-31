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Огонь не угасает — ГУР показало, как горела Россия в 2024 году

31 декабря 2024 17:20
Ольга Антоновская - редактор
Пожары в России — ГУР показало видео эпических возгораний 2024 года
Российские спасатели тушат пожар на железной дороге. Фото: росСМИ
Ольга Антоновская - редактор

Из-за войны, которую начала Россия в Украине, в последнее время на территории государства-агрессора происходит все больше пожаров. Зачастую — на важных и стратегических объектах.

В Главном управлении разведки показали, как горела террористическая Россия в 2024 году.

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Как заявили в ГУР, Россия сама спровоцировала рост количества пожаров на своей территории, начав полномасштабное вторжение. В 2024 году такие инциденты случались от Москвы и Санкт-Петербурга до Омска, Новосибирска и Алтайского края.

"Это указывает на тактику тысячи порезов, что замедляет российскую военную машину, заставляя московитских вождей тратить ресурсы на устранение проблем, но огонь не угасает — движение сопротивления путинскому режиму продолжает действовать", — отметили в ГУР.

Напомним, беспилотники атаковали нефтебазу в городе Ярцево Смоленской области. На объекте поднялся масштабный пожар.

В городе Архангельске неизвестные лица поджогли офис политической партии "Единая Россия". По словам представителя партии Владимира Жгилева, инцидент произошел ночью.

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