Скільки безпілотників збили Сили ППО вночі 8 січня

Вночі ворог атакував Україну дронами — скільки цілей збила ППО
Російські війська в ніч проти середи, 8 січня, вчергове атакували Україну дронами-камікадзе. Сили ППО збили 41 ворожий безпілотник в небі над областями.
Про це повідомляють Повітряні сили у Telegram.
Атака на Україну 8 січня
Вночі ворог запустив по Україні 64 дрони-камікадзе та БпЛА інших типів з напрямків Орел, Курськ, Брянськ та Приморсько-Ахтарськ. Російську атаку відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи.
Станом на 09:00 захисники збили 41 ударний безпілотник "Shahed" та безпілотників невстановлених типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Дніпропетровській, Миколаївській та Кіровоградській областях.
Ще 22 ворожих БпЛА були локаційно втрачені, три із них полетіли в напрямку Росії, а один — в Білорусь.
Нагадаємо, у Києві протягом ночі тричі оголошували повітряну тривогу через російські безпілотники. У місті було чутно вибухи, працювала ППО.
А вчора ворог обстріляв Херсонську область, внаслідок чого двоє людей загинуло, а 19 осіб зазнали поранень. Серед постраждалих троє — співробітники поліції.
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