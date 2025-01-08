Скільки безпілотників збили Сили ППО вночі 8 січня

Мобільна група ППО. Фото: УНІАН

Російські війська в ніч проти середи, 8 січня, вчергове атакували Україну дронами-камікадзе. Сили ППО збили 41 ворожий безпілотник в небі над областями.

Про це повідомляють Повітряні сили у Telegram.

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Атака на Україну 8 січня

Вночі ворог запустив по Україні 64 дрони-камікадзе та БпЛА інших типів з напрямків Орел, Курськ, Брянськ та Приморсько-Ахтарськ. Російську атаку відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи.

Станом на 09:00 захисники збили 41 ударний безпілотник "Shahed" та безпілотників невстановлених типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Дніпропетровській, Миколаївській та Кіровоградській областях.

Ще 22 ворожих БпЛА були локаційно втрачені, три із них полетіли в напрямку Росії, а один — в Білорусь.

Збиті цілі РФ. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, у Києві протягом ночі тричі оголошували повітряну тривогу через російські безпілотники. У місті було чутно вибухи, працювала ППО.

А вчора ворог обстріляв Херсонську область, внаслідок чого двоє людей загинуло, а 19 осіб зазнали поранень. Серед постраждалих троє — співробітники поліції.