Сколько беспилотников сбили Силы ПВО ночью 8 января

Мобильная группа ПВО. Фото: УНИАН

Российские войска в ночь на среду, 8 января, в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе. Силы ПВО сбили 41 вражеский беспилотник в небе над областями.

Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.

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Атака на Украину 8 января

Ночью враг запустил по Украине 64 дрона-камикадзе и БпЛА других типов с направлений Орел, Курск, Брянск и Приморско-Ахтарск. Российскую атаку отражала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 защитники сбили 41 ударный беспилотник "Shahed" и беспилотников неустановленных типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях.

Еще 22 вражеских БпЛА были локационно потеряны, три из них улетели в направлении России, а один — в Беларусь.

Сбитые цели РФ. Фото: Воздушные силы

Напомним, в Киеве в течение ночи трижды объявляли воздушную тревогу из-за российских беспилотников. В городе были слышны взрывы, работала ПВО.

А вчера враг обстрелял Херсонскую область, в результате чего два человека погибли, а 19 человек получили ранения. Среди пострадавших трое — сотрудники полиции.