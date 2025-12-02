Нічна атака окупантів 2 грудня — як відпрацювала ППО України

Сили ППО. Фото: Сили оборони півдня

Російські окупанти у ніч проти 2 грудня знову атакували Україну дронами. Повітряний напад ворога відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака окупантів 2 грудня

Загарбники атакували 62 ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків:

Брянськ;

Орел;

Міллерово;

Приморсько-Ахтарськ — РФ;

Чауда — ТОТ АР Криму;

Донецька.

Кількість збитих та подавлених цілей. Фото: Повітряні сили ЗСУ

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 39 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", — йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах зазначили, що зафіксовано влучання 20 ударних дронів на восьми локаціях.

Наразі атака продовжується, оскільки в повітряному просторі залишаються декілька російських БпЛА.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, 2 грудня російські окупанти атакували Одеську область дронами. На щастя, люди не постраждали.

Раніше у Повітряних силах повідомили, скільки російських цілей вдалося знищити упродовж листопада.