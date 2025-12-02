Нічна атака окупантів 2 грудня — як відпрацювала ППО України

Влучання на восьми локаціях — Росія вночі атакувала Україну
Російські окупанти у ніч проти 2 грудня знову атакували Україну дронами. Повітряний напад ворога відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Нічна атака окупантів 2 грудня
Загарбники атакували 62 ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків:
- Брянськ;
- Орел;
- Міллерово;
- Приморсько-Ахтарськ — РФ;
- Чауда — ТОТ АР Криму;
- Донецька.
"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 39 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", — йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах зазначили, що зафіксовано влучання 20 ударних дронів на восьми локаціях.
Наразі атака продовжується, оскільки в повітряному просторі залишаються декілька російських БпЛА.
Нагадаємо, 2 грудня російські окупанти атакували Одеську область дронами. На щастя, люди не постраждали.
Раніше у Повітряних силах повідомили, скільки російських цілей вдалося знищити упродовж листопада.
