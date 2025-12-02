Видео
Попадание на восьми локациях — Россия ночью атаковала Украину

Попадание на восьми локациях — Россия ночью атаковала Украину

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 09:56
Ночная атака оккупантов 2 декабря — как отработала ПВО Украины
Силы ПВО. Фото: Силы обороны юга

Российские оккупанты в ночь на 2 декабря снова атаковали Украину дронами. Воздушное нападение врага отражали зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Читайте также:

Ночная атака оккупантов 2 декабря

Захватчики атаковали 62 ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов с направлений:

  • Брянск;
  • Орел;
  • Миллерово;
  • Приморско-Ахтарск — РФ;
  • Чауда — ТОТ АР Крым;
  • Донецка.
Нічна атака окупантів на Україну 2 грудня
Количество сбитых и подавленных целей. Фото: Воздушные силы ВСУ

"По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 39 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны", — говорится в сообщении.

В Воздушных силах отметили, что зафиксировано попадание 20 ударных дронов на восьми локациях.

Сейчас атака продолжается, поскольку в воздушном пространстве остаются несколько российских БпЛА.

null
Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, 2 декабря российские оккупанты атаковали Одесскую область дронами. К счастью, люди не пострадали.

Ранее в Воздушных силах сообщили, сколько российских целей удалось уничтожить в течение ноября.

война Украина обстрелы дроны Россия Воздушные Силы ВСУ
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
