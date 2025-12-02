Ночная атака оккупантов 2 декабря — как отработала ПВО Украины

Попадание на восьми локациях — Россия ночью атаковала Украину
Российские оккупанты в ночь на 2 декабря снова атаковали Украину дронами. Воздушное нападение врага отражали зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака оккупантов 2 декабря
Захватчики атаковали 62 ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов с направлений:
- Брянск;
- Орел;
- Миллерово;
- Приморско-Ахтарск — РФ;
- Чауда — ТОТ АР Крым;
- Донецка.
"По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 39 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны", — говорится в сообщении.
В Воздушных силах отметили, что зафиксировано попадание 20 ударных дронов на восьми локациях.
Сейчас атака продолжается, поскольку в воздушном пространстве остаются несколько российских БпЛА.
Напомним, 2 декабря российские оккупанты атаковали Одесскую область дронами. К счастью, люди не пострадали.
Ранее в Воздушных силах сообщили, сколько российских целей удалось уничтожить в течение ноября.
