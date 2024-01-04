Як виїхати з України багатодітним і чоловікам з інвалідністю — правила 2024

Перевірка документів на українському кордоні. Фото: ДПСУ

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація, тож для військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років діє заборона на виїзд за кордон. Водночас законодавством передбачено категорії чоловіків, які мають право виїхати з країни навіть в особливий період, зокрема до них належать багатодітні батьки та чоловіки з ІІІ групою інвалідності. Проте, щоб це зробити, необхідно дотримуватися окремих норм.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі ТСН.

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Він зауважив, що перетинати кордон можуть військовозобов'язані особи, які мають військово-облікові документи та можуть надати документи про відстрочку від призову.

Крім цього, такі особи повинні мати витяги засідань органів ТЦК про надання відстрочки. Ці витяги можна отримати у ТЦК.

Речник ДПСУ зауважив, що прикордонники досить часто викривають чоловіків, які намагаються виїхати за межі країни за підробленими документами. Зокрема часто підробляють свідоцтва про народження дітей або довідки та інші папери про інвалідність. Тому перевірки проводять ретельно.

"Ми часто викривали підроблені документи про багатодітність або фальшиві свідоцтва про народження. Тому прикордонники мають право перевіряти документи, які видають ТЦК. Прикордонники як і раніше ретельно перевіряють умови виїзду тих категорій, кому дозволено лишати межі України. Змін у постанові уряду не було. Але на працівниках ДПСУ як і раніше лишається відповідальність чітко перевіряти умови виїзду. Ми будемо це робити та надалі", — підсумував Демченко.

Додамо, окрім вище зазначених документів, багатодітний батько для перетину кордону повинен мати при собі:

свідоцтва про народження дітей;

посвідчення батьків багатодітної родини;

свідоцтво про шлюб;

довідку з виконавчої служби про відсутність заборгованості по аліментах (якщо така є);

нотаріальну заяву матері про відсутність заборгованості по аліментах (якщо така є);

акт обстеження житлово-побутових умов сім'ї;

рішення суду про встановлення факту утримання трьох та більше дітей.

У свою чергу чоловіки з ІІІ групою інвалідності повинні показати на кордоні:

довідку форми №157-1/о;

посвідчення, що підтверджує статус інваліда;

пенсійне посвідчення або документ, що підтверджує призначення соціальної допомоги.

Раніше ми повідомляли, хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня.

Нагадаємо, ми писали, чи можна виїхати за кордон з двома громадянствами.

Також ми розповідали, як військовозобов'язаній жінці виїхати за кордон.