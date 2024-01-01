Виїзд українців за кордон з 1 січня ― які умови та кого точно випустять

Прикордонник перевіряє документи у військовозобов'язаного чоловіка на кордоні. Фото: ДПСУ

В Україні продовжили термін дії воєнного стану та загальної мобілізації до 14 лютого 2024 року. Тому для всіх військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років і надалі діятиме заборона на перетин кордону. Водночас українським законодавством передбачено певні категорії громадян, які мають право виїхати за межі України.

Зокрема такий перелік визначено постановою № 57 Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України".

Читайте також:

Хто з чоловіків може перетинати кордон з 1 січня

ЗУ передбачено, що за наявності відповідних документів виїжджати з країни можуть такі категорії чоловіків:

до 18 років та після 60 років;

від 18 до 60, які постійно проживають за кордоном та мають відповідну позначку про це у паспорті;

виключені з військового обліку за станом здоров’я віком від 18 до 60 років;

від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон за станом здоров’я;

від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон за сімейними обставинами;

від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон через професію.

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Підстави для виїзду за кордон з 1 січня — повний перелік

Наступні причини можуть бути підставою для виїзду військовозобов'язаних чоловіків за кордон:

Стан здоров’я (на лікування). Для навчання (до прикладу, якщо студент вступив до іноземного вишу до повномасштабного вторгнення). Сімейні обставини. Професія (до прикладу, відрядження). Допомога ЗСУ.

За станом здоров’я можуть виїхати:

особи з інвалідністю І-ІІІ групи за наявності відповідних документів, які підтверджують інвалідність та соцвиплати;

особи з інвалідністю або інші особи, які потребують постійного догляду, які проживають (перебувають) у закладах/установах незалежно від форми власності та підпорядкування та отримують соціальні послуги зі стаціонарного догляду, паліативного догляду, підтриманого проживання;

особи зі складових Сил оборони та Сил безпеки, постраждалі у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, на лікування з пред’явленням відповідних документів (направлення на лікування за кордон та лист від МОЗ про те, що закордонна установа охорони здоров'я приймає на лікування) та один супроводжуючий родич І лінії спорідненості з відповідними документами, які дозволяють виїзд;

особи, які за станом здоров’я отримали відстрочку від мобілізації або зняті чи виключені з військового обліку за рішенням ВЛК через тимчасову непридатність до служби строком до 6 місяців та мають відповідні документи з ТЦК, які доводять це.

За сімейними обставинами можуть виїхати чоловіки призовного віку, які є:

батьками-одинаками (виховують самостійно дитину/дітей у віці до 18 років);

батьками, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

батьками, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

родичами які супроводжують дітей з інвалідністю для виїзду за межі України, у разі їх приналежності до категорії осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації;

особами, які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю і супроводжують для виїзду за межі України;

особами, які мають одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи й супроводжують одного із таких батьків для виїзду за межі України;

особами, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю I чи II групи й супроводжують таких осіб для виїзду за межі України;

опікунами осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними, які супроводжують таких осіб для виїзду за межі України.

За професією військовозобов’язані чоловіки можуть перетнути кордон, якщо вони:

працівники залізничного транспорту;

авіаційний персонал ― у відрядження чи на навчання;

водії транспортних засобів суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів і пасажирів;

військові у відпустку ― за наявності дозволу з військової частини;

військові, які проходять військову підготовку за кордоном;

працівники дипломатичної служби, які направляються у службове або довготермінове відрядження, і члени їх сімей, які перебуватимуть разом з ними за місцем їх довготермінового відрядження;

працівники закладів догляду, які перебувають на військовому обліку, з розрахунку одна особа на 25 осіб з інвалідністю та інших осіб, які потребують постійного догляду;

члени екіпажів кораблів, якщо вони прямують до роботи на морських суднах, суднах внутрішнього плавання.

Для допомоги ЗСУ можуть виїхати:

водії-волонтери, які перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі чи гуманітарну допомогу;

діячі культури (артисти, ведучі, шоумени) для благодійного збору коштів і представлення країни на міжнародній арені;

спортсмени та тренери для участі в офіційних змаганнях і тренувальних зборах.

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Які документи знадобляться чоловікам для перетину кордону

Ті чоловіки, які можуть виїхати з країни, повинні обов'язково мати:

внутрішній паспорт громадянина України;

закордонний паспорт;

документ, який підтверджує приналежність до групи тих, хто може виїжджати з країни.

Загальні документи, які можуть знадобитись:

документи (їхні нотаріально засвідчені копії), що підтверджують родинні зв’язки (свідоцтва про народження, свідоцтва про шлюб тощо);

документи (їхні нотаріально засвідчені копії), що підтверджують інвалідність, спільне проживання;

довідки про отримання державної допомоги на дитину, хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні захворювання тощо;

документи (посвідчення, довідки) про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд;

висновки лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про потребу в постійному сторонньому догляді;

акт встановлення факту здійснення догляду (це новий документ для перетину кордону, раніше такого не було. Для нього є окрема процедура отримання).

Далі список паперів залежить від категорії самого військовозобов’язаного. Для кожного випадку передбачено індивідуальний пакет документів, які обов’язково мають підтвердити приналежність чоловіка до певної категорії.

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Куди звертатися, якщо не випустили за кордон та як подати скаргу

Важливо розуміти, що остаточне рішення про дозвіл ухвалюватиметься в пункті пропуску представниками Державної прикордонної служби України за результатами вивчення всіх документів та з’ясування усіх обставин і фактів. Тому навіть за наявності усіх офіційних і правильно оформлених документів, чоловік може почути відмову.

При цьому, якщо відмова у перетині кордону була усною, оскаржити її не можливо. Тому слід вимагати від прикордонної служби оформлення письмової відмови.

Існує декілька способів, які дозволяють оскаржити відмову прикордонників на виїзд з України, а саме:

1. Подання скарги до головного органу Державної прикордонної служби, який видав рішення про відмову в перетинанні кордону.

2. Подання позову до окружного адміністративного суду про визнання дій прикордонної служби протиправними щодо відмови в перетинанні кордону.

У першому випадку скаргу можна подати впродовж 30 днів. Це буде безкоштовно, адже не сплачується збір за її розгляд. Проте, цей варіант не завжди ефективний.

Другий варіант передбачає сплату судового збору. Скаргу можна подати впродовж 6 місяців з моменту отримання рішення про відмову на виїзд. Але розгляд може тривати від двох місяців. Ще місяць може піти на набрання рішенням суду чинності, і це у разі, якщо воно не буде оскаржено.

Окрім цього, може знадобитися супровід юриста для того, щоб усі документи та процесуальні акти були правильно оформлені. А це ще додаткові витрати.

Як правильно подати скаргу до головного органу Державної прикордонної служби

Скарга подається письмово та впродовж одного місяця з моменту видачі відмови.

У скарзі слід зазначити:

контактні дані;

на якому пункті пропуску вам відмовили у виїзді;

які були для цього підстави.

До заяви слід додати документи, які підтверджують ваше право на перетин державного кордону.

Як подати позов у разі відмови у виїзді

Адміністративний позов на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень подається за ст. 160 КАС України.

Його розглядають адміністративним судом за місцем перебування позивача або відповідача.

До такої скарги також додаються:

докази, якими підтверджується право перетину кордону під час дії воєнного стану;

копію відмови у наданні дозволу на перетин держкордону;

квитанцію про сплату судового збору.

Раніше ми повідомляли, як військовозобов'язаній жінці виїхати за кордон.

Нагадаємо, ми писали, чи можна виїхати за кордон з двома громадянствами.

Також ми інформували, хто має право супроводжувати людину з інвалідністю за кордон і які документи потрібні.