Выезд украинцев за границу с 1 января ― какие условия и кого точно выпустят

Пограничник проверяет документы у военнообязанного мужчины на границе. Фото: ГПСУ

В Украине продлили срок действия военного положения и всебщей мобилизации до 14 февраля 2024 года. Поэтому для всех военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и дальше будет действовать запрет на пересечение границы. В то же время, украинским законодательством предусмотрены определенные категории граждан, имеющих право выехать за пределы Украины.

В частности, такой перечень определен постановлением № 57 Кабинета Министров Украины "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины".

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ЗУ предусмотрено, что при наличии соответствующих документов выезжать из страны могут следующие категории мужчин:

до 18 лет и после 60 лет;

от 18 до 60, постоянно проживающих за границей и имеющих соответствующую отметку об этом в паспорте;

исключенные из военного учета по состоянию здоровья в возрасте от 18 до 60 лет;

от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу по состоянию здоровья;

от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу по семейным обстоятельствам;

от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу из-за профессии.

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Основания для выезда за границу с 1 января — полный перечень

Следующие причины могут быть основанием для выезда военнообязанных мужчин за границу:

Состояние здоровья (для лечения). Для обучения (к примеру, если студент поступил в иностранный вуз до полномасштабного вторжения). Семейные обстоятельства. Профессия (к примеру, командировки). Помощь ВСУ.

По состоянию здоровья могут выехать:

лица с инвалидностью I-III группы при наличии соответствующих документов, подтверждающих инвалидность и соцвыплаты;

лица с инвалидностью или другие лица, нуждающиеся в постоянном уходе, проживающие (находящиеся) в учреждениях независимо от формы собственности и подчинения и получающие социальные услуги по стационарному уходу, паллиативному уходу, поддержанному проживанию;

лица из составляющих Сил обороны и Сил безопасности, пострадавшие в связи с военной агрессией российской федерации против Украины, на лечение с предъявлением соответствующих документов (направление на лечение за границу и письмо от Минздрава, что загранучреждение здравоохранения принимает на лечение) и один сопровождающий родственник I линии родства с соответствующими документами, разрешающими выезд;

лица, которые по состоянию здоровья получили отсрочку от мобилизации или сняты или исключены из военного учета по решению ВЛК из-за временной непригодности к службе сроком до 6 месяцев и имеют соответствующие документы из доказывающих это ТЦК.

По семейным обстоятельствам могут выехать мужчины призывного возраста, которые являются:

родителями-одиночками (воспитывают самостоятельно ребенка/детей в возрасте до 18 лет);

родителями, опекунами, попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями, воспитывающими ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

родителями, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

родственниками сопровождающими детей с инвалидностью для выезда за пределы Украины, в случае их принадлежности к категории лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации;

лицами, имеющими жену (супруга) среди лиц с инвалидностью и сопровождающих для выезда за пределы Украины;

лицами, имеющими одного из родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы и сопровождают одного из таких родителей для выезда за пределы Украины;

лицами, осуществляющими постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающих таких лиц для выезда за пределы Украины;

опекунами лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, сопровождающих таких лиц для выезда за пределы Украины.

По профессии военнообязанные мужчины могут пересечь границу, если они:

работники железнодорожного транспорта;

авиационный персонал в командировку или на обучение;

водители транспортных средств хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров;

военные в отпуск — при наличии разрешения по воинской части;

военные, проходящие военную подготовку за границей;

работники дипломатической службы, направляющиеся в служебную или долгосрочную командировку, и члены их семей, которые будут находиться вместе с ними по месту их долгосрочной командировки;

работники учреждений по уходу, состоящих на военном учете, из расчета один человек на 25 человек с инвалидностью и других лиц, нуждающихся в постоянном уходе;

члены экипажей кораблей, если они направляются для работы на морских судах, судах внутреннего плавания.

Для помощи ВСУ могут уехать:

водители-волонтеры, перевозящие грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь;

деятели культуры (артисты, ведущие, шоумены) для благотворительного сбора средств и представления страны на международной арене;

спортсмены и тренеры для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах.

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Какие документы понадобятся мужчинам для пересечения границы

Те мужчины, которые могут выехать из страны, должны обязательно иметь:

внутренний паспорт гражданина Украины;

загранпаспорт;

документ, подтверждающий принадлежность к группе тех, кто может уезжать из страны.

Общие документы, которые могут потребоваться:

документы (их нотариально заверенные копии), подтверждающие родственные связи (свидетельства о рождении, свидетельства о браке и т.п.);

документы (их нотариально заверенные копии), подтверждающие инвалидность, проживание;

справки о получении государственной помощи на ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими заболеваниями и т.п.;

документы (удостоверения, справки) о получении компенсации (помощи, надбавки) по уходу;

выводы врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения о необходимости постоянного постороннего ухода;

акт установления факта осуществления ухода (это новый документ для пересечения границы раньше такого не было. Для него есть отдельная процедура получения).

Далее перечень бумаг меняется в зависимости от категории самого военнообязанного. Для каждого случая предусмотрен индивидуальный пакет документов, которые должны подтвердить принадлежность мужчины к определенной категории.

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Куда обращаться, если не выпустили за границу и как подать жалобу

Важно понимать, что решение о разрешении будет приниматься в пункте пропуска представителями Государственной пограничной службы Украины по результатам изучения всех документов и выяснения всех обстоятельств и фактов. Поэтому даже при наличии всех официальных и правильно оформленных документов мужчина может услышать отказ.

При этом, если отказ в пересечении границы был устным, обжаловать его невозможно. Поэтому нужно требовать от пограничной службы оформление письменного отказа.

Существует несколько способов, позволяющих обжаловать отказ пограничников на выезд из Украины, а именно:

1. Представление жалобы в главный орган Государственной пограничной службы, который выдал решение об отказе в пересечении границы.

2. Представление иска в окружной административный суд о признании действий пограничной службы противоправными относительно отказа в пересечении границы.

В первом случае жалобу можно подать в течение 30 дней. Это будет бесплатно, ведь не уплачивается сбор за его рассмотрение. Однако этот вариант не всегда эффективен.

Второй вариант предполагает уплату судебного сбора. Жалобу можно подать в течение 6 месяцев с момента получения решения об отказе на выезд. Но разбирательство может длиться от двух месяцев. Еще месяц может пойти на вступление решения суда в силу, и это в случае, если оно не будет обжаловано.

Кроме этого может потребоваться сопровождение юриста для того, чтобы все документы и процессуальные акты были правильно оформлены. А это еще дополнительные расходы.

Как правильно подать жалобу в главный орган Государственной пограничной службы

Жалоба подается в письменном виде и в течение одного месяца с момента выдачи отказа.

В жалобе следует указать:

контактные данные;

на каком пункте пропуска вам было отказано в выезде;

которые были для этого основания.

К заявлению следует добавить документы, подтверждающие ваше право на пересечение государственной границы.

Как подать иск в случае отказа в выезде

Административный иск на решения, действия или бездействие субъекта властных полномочий подается по ст. 160 КАС Украины.

Его рассматривают административным судом по месту нахождения истца или ответчика.

К такой жалобе также прилагаются:

доказательства, подтверждающие право пересечения границы во время действия военного положения;

копию отказа в предоставлении разрешения на пересечение госграницы;

квитанцию об уплате судебного сбора.

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