Как выехать из Украины многодетным и мужчинам с инвалидностью — правила 2024

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, поэтому для военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет действует запрет на выезд за границу. В то же время законодательством предусмотрены категории мужчин, имеющих право выехать из страны даже в особый период, в частности, к ним относятся многодетные родители и мужчины с ІІІ группой инвалидности. Однако, чтобы это сделать, необходимо придерживаться отдельных норм.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии ТСН.

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Он отметил, что пересекать границу могут военнообязанные лица, имеющие военно-учетные документы, и которые могут предоставить документы об отсрочке от призыва.

Кроме этого, такие лица должны иметь выдержки заседаний органов ТЦК о предоставлении отсрочки. Эти бумаги можно получить в ТЦК.

Спикер ГПСУ отметил, что пограничники довольно часто разоблачают мужчин, пытающихся выехать за пределы страны за поддельными документами. В частности, часто подделывают свидетельства о рождении детей или справки и другие бумаги об инвалидности. Поэтому проверки производят тщательно.

"Мы часто разоблачали поддельные документы о многодетности или фальшивые свидетельства о рождении. Поэтому пограничники имеют право проверять документы, выдаваемые ТЦК. Пограничники по-прежнему тщательно проверяют условия выезда тех категорий, кому разрешено покидать пределы Украины. Изменений в постановлении правительства не было. Но на работниках ГПСУ по-прежнему остается ответственность четко проверять условия выезда. Мы будем это делать и дальше", — подытожил Демченко.

Стоит отметить, что кроме вышеуказанных документов, многодетный отец для пересечения границы должен иметь при себе:

свидетельства о рождении детей;

удостоверение родителей многодетной семьи;

свидетельство о браке;

справку из исполнительной службы об отсутствии задолженности по алиментам (если таковая есть);

нотариальное заявление матери об отсутствии задолженности по алиментам (если таковая есть);

акт обследования жилищно-бытовых условий семьи;

решение суда об установлении факта содержания троих и более детей.

В свою очередь мужчины с ІІІ группой инвалидности должны показать на границе:

справку формы №157-1/о;

удостоверение, подтверждающее статус инвалида;

пенсионное удостоверение или документ, подтверждающий назначение социальной помощи.

Ранее мы сообщали, кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января.

Напомним, мы писали, можно ли уехать за границу с двумя гражданствами.

Также мы рассказывали, как военнообязанной женщине выехать за границу.