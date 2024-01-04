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Выезд из Украины многодетных и мужчин с инвалидностью — правила 2024 года

4 января 2024 07:04
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба
Как выехать из Украины многодетным и мужчинам с инвалидностью — правила 2024
Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, поэтому для военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет действует запрет на выезд за границу. В то же время законодательством предусмотрены категории мужчин, имеющих право выехать из страны даже в особый период, в частности, к ним относятся многодетные родители и мужчины с ІІІ группой инвалидности. Однако, чтобы это сделать, необходимо придерживаться отдельных норм.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии ТСН.

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Он отметил, что пересекать границу могут военнообязанные лица, имеющие военно-учетные документы, и которые могут предоставить документы об отсрочке от призыва.

Кроме этого, такие лица должны иметь выдержки заседаний органов ТЦК о предоставлении отсрочки. Эти бумаги можно получить в ТЦК.

Спикер ГПСУ отметил, что пограничники довольно часто разоблачают мужчин, пытающихся выехать за пределы страны за поддельными документами. В частности, часто подделывают свидетельства о рождении детей или справки и другие бумаги об инвалидности. Поэтому проверки производят тщательно.

"Мы часто разоблачали поддельные документы о многодетности или фальшивые свидетельства о рождении. Поэтому пограничники имеют право проверять документы, выдаваемые ТЦК. Пограничники по-прежнему тщательно проверяют условия выезда тех категорий, кому разрешено покидать пределы Украины. Изменений в постановлении правительства не было. Но на работниках ГПСУ по-прежнему остается ответственность четко проверять условия выезда. Мы будем это делать и дальше", — подытожил Демченко.

Стоит отметить, что кроме вышеуказанных документов, многодетный отец для пересечения границы должен иметь при себе:

  • свидетельства о рождении детей;
  • удостоверение родителей многодетной семьи;
  • свидетельство о браке;
  • справку из исполнительной службы об отсутствии задолженности по алиментам (если таковая есть);
  • нотариальное заявление матери об отсутствии задолженности по алиментам (если таковая есть);
  • акт обследования жилищно-бытовых условий семьи;
  • решение суда об установлении факта содержания троих и более детей.

В свою очередь мужчины с ІІІ группой инвалидности должны показать на границе:

  • справку формы №157-1/о;
  • удостоверение, подтверждающее статус инвалида;
  • пенсионное удостоверение или документ, подтверждающий назначение социальной помощи.

Ранее мы сообщали, кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января.

Напомним, мы писали, можно ли уехать за границу с двумя гражданствами.

Также мы рассказывали, как военнообязанной женщине выехать за границу.

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