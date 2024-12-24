Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Вивезений до РФ підліток укоротив віку — розпочато розслідування arrow

Вивезений до РФ підліток укоротив віку — розпочато розслідування

24 грудня 2024 22:47
Катерина Османська - Редактор
Підлітка вивезли до Росії і він наклав на себе руки - деталі
Дитина закрила обличчя руками. Фото: freepik.com
Катерина Османська - Редактор

Український підліток з дитбудинку с. Токарівка Херсонщини, вивезений до РФ, наклав на себе руки у прийомній сім'ї. Прокуратура розпочала провадження через смерть дитини.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

Читайте також:

Що відомо про смерть підлітка, якого вивезли до Росії

"24 грудня у медіа була оприлюднена інформація про самогубство українського підлітка — вихованця будинку сімейного типу с. Токарівка Херсонської області, якого було незаконно переміщено на територію РФ. У звʼязку із цим розпочато кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)", — йдеться в повідомленні.

Наразі триває досудове розслідування.

До слова, як пише OBOZ.UA, йдеться про 18-річного Олександра Якущенка. Зазначається, що він наклав на себе руки у прийомній сім'ї в Краснодарському краї. Підлітка знайшли повішеним за кілька кілометрів від будинку, в якому він проживав. 

Вивезений до РФ підліток укоротив віку — розпочато розслідування - фото 1
Олександр Якущенко. Фото: скриншот

"Глава прийомної родини Олександр Лукашенко розповів, що Якущенко повісився за кілька кілометрів від нового будинку — його тіло знайшли робітники, які їхали вранці на зміну", — повідомили раніше росЗМІ.

"Я звідки знаю, чому? Йому було 18 років, він був повнолітньою дитиною. Він просто у нас жив", — заявив прийомний батько підлітка, у якого той прожив майже рік.

Крім того, відомо, що перед смертю друзі Олександра Якущенка отримали від нього голосове повідомлення про непрості стосунки з новою сім’єю. Підліток скаржився, що він там нікому не потрібний.

"Я всім життя псую. Я не зможу, я повішуся... Якби мене не було, ні в кого б, на**й, проблем не було, якби я тільки сюди не приїхав би", — казав хлопець.

Вивезений до РФ підліток укоротив віку — розпочато розслідування - фото 2
Могила Олександра Якущенка. Фото: скриншот

Нагадаємо, перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський в ефірі Ранок.LIVE пояснив, чому в регіоні досі залишається велика кількість дітей попри евакуацію.

Тим часом керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут попередив про загрозу наступу російських військ на Херсон. Він каже, що РФ намагається зробити місто безлюдним.

ЗСУ підлітки самогубство військові злочини війна в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

23:03 ВНЗ відрахував курсанта і затребував 250 тисяч — що вирішив суд

22:47 Вивезений до РФ підліток укоротив віку — розпочато розслідування

22:33 Не взяв повістку через страх за життя — чи покарав суд чоловіка

22:33 Атака на реєстри — уряд продовжив дію бронювань від мобілізації

22:25 Карпати хочуть підписати екслідера Шахтаря

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

22:03 Майор з Одещини не повернувся з лікарні на службу — як покарали

Text

21:42 Скільки українців втратили кінцівки через війну — нардеп відповів

Ексклюзив

21:33 Секрети різдвяного столу від Світуліка з Привозу — ексклюзив

21:25 У МЗС висловилися щодо примусового повернення біженців в Україну

20:50 Запізнився з кесаревим розтином — як у Києві суд покарав лікаря

23:03 ВНЗ відрахував курсанта і затребував 250 тисяч — що вирішив суд

22:47 Вивезений до РФ підліток укоротив віку — розпочато розслідування

22:33 Не взяв повістку через страх за життя — чи покарав суд чоловіка

22:33 Атака на реєстри — уряд продовжив дію бронювань від мобілізації

22:25 Карпати хочуть підписати екслідера Шахтаря

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

22:03 Майор з Одещини не повернувся з лікарні на службу — як покарали

Ексклюзив

21:33 Секрети різдвяного столу від Світуліка з Привозу — ексклюзив

21:25 У МЗС висловилися щодо примусового повернення біженців в Україну

20:50 Запізнився з кесаревим розтином — як у Києві суд покарав лікаря

20:47 Що станеться з висновками МСЕК після 31 грудня — роз’яснення МОЗ

Ексклюзив

21:33 Секрети різдвяного столу від Світуліка з Привозу — ексклюзив

19:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

06:40 Оновилися ціни на кольорові метали — вартість алюмінію в Україні

23 грудня 2024

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

20 грудня 2024

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

Text

21:42 Скільки українців втратили кінцівки через війну — нардеп відповів

Text

17:50 Удар по Кривому Рогу та заява Орбана — ефір Вечір.LIVE

Text

13:56 Соболевський пояснив, чому на Херсонщині досі багато дітей

Text

13:38 Чмут пояснив, чи є загроза наступу на східні міста

Text

13:00 Британія планує відправити війська в Україну — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:07 Нардеп відповів, хто в ризику через закон викривачів корупції

Text

10:52 Нардеп сказав чи був витік даних з держреєстрів після кібератаки

Text

09:29 У ЗСУ пояснили, що означає посилення армії Росії військами КНДР

Text

08:00 Україна розробляє ракети, що долетять до Москви — ефір Ранок.LIVE

Text

01:05 Після кібератаки в інтернет потрапило 300 тисяч записів

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні