Підлітка вивезли до Росії і він наклав на себе руки - деталі

Дитина закрила обличчя руками. Фото: freepik.com

Український підліток з дитбудинку с. Токарівка Херсонщини, вивезений до РФ, наклав на себе руки у прийомній сім'ї. Прокуратура розпочала провадження через смерть дитини.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

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"24 грудня у медіа була оприлюднена інформація про самогубство українського підлітка — вихованця будинку сімейного типу с. Токарівка Херсонської області, якого було незаконно переміщено на територію РФ. У звʼязку із цим розпочато кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)", — йдеться в повідомленні.

Наразі триває досудове розслідування.

До слова, як пише OBOZ.UA, йдеться про 18-річного Олександра Якущенка. Зазначається, що він наклав на себе руки у прийомній сім'ї в Краснодарському краї. Підлітка знайшли повішеним за кілька кілометрів від будинку, в якому він проживав.

Олександр Якущенко. Фото: скриншот

"Глава прийомної родини Олександр Лукашенко розповів, що Якущенко повісився за кілька кілометрів від нового будинку — його тіло знайшли робітники, які їхали вранці на зміну", — повідомили раніше росЗМІ.

"Я звідки знаю, чому? Йому було 18 років, він був повнолітньою дитиною. Він просто у нас жив", — заявив прийомний батько підлітка, у якого той прожив майже рік.

Крім того, відомо, що перед смертю друзі Олександра Якущенка отримали від нього голосове повідомлення про непрості стосунки з новою сім’єю. Підліток скаржився, що він там нікому не потрібний.

"Я всім життя псую. Я не зможу, я повішуся... Якби мене не було, ні в кого б, на**й, проблем не було, якби я тільки сюди не приїхав би", — казав хлопець.

Могила Олександра Якущенка. Фото: скриншот

Нагадаємо, перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський в ефірі Ранок.LIVE пояснив, чому в регіоні досі залишається велика кількість дітей попри евакуацію.

Тим часом керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут попередив про загрозу наступу російських військ на Херсон. Він каже, що РФ намагається зробити місто безлюдним.