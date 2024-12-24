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Вывезенный в РФ подросток покончил с собой — начато расследование

24 декабря 2024 22:47
Катерина Османская - Редактор
Подростка вывезли в Россию и он покончил с собой - детали
Ребенок закрыл лицо руками. Фото: freepik.com
Катерина Османская - Редактор

Украинский подросток из детдома с. Токаровка Херсонщины, вывезенный в РФ, покончил с собой в приемной семье. Прокуратура начала производство о смерти ребенка.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

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"24 декабря в медиа была обнародована информация о самоубийстве украинского подростка — воспитанника дома семейного типа с. Токаревка Херсонской области, который был незаконно перемещен на территорию РФ. В связи с этим начато уголовное производство по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 КК Украины)", — говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

К слову, как пишет OBOZ.UA, речь идет о 18-летнем Александре Якущенко. Отмечается, что он покончил с собой в приемной семье в Краснодарском крае.

Вывезенный в РФ подросток покончил с собой — начато расследование - фото 1
Александр Якущенко. Фото: скриншот

"Глава приемной семьи Александр Лукашенко рассказал, что Якущенко повесился в нескольких километрах от нового дома — его тело нашли рабочие, которые ехали утром на смену", — сообщили ранее росСМИ.

"Я откуда знаю, почему? Ему было 18 лет, он был совершеннолетним ребенком. Он просто у нас жил", — заявил приемный отец подростка, у которого тот прожил почти год.

Кроме того, известно, что перед смертью друзья Александра Якущенко получили от него голосовое сообщение о непростых отношениях с новой семьей.

"Я всем жизнь порчу. Я не смогу, я повешусь... Если бы меня не было, ни у кого бы, на**й, проблем не было, если бы я только сюда не приехал бы", — говорил парень.

Вывезенный в РФ подросток покончил с собой — начато расследование - фото 2
Могила Александра Якущенко. Фото: скриншот

Напомним, первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский в эфире Ранок.LIVE объяснил, почему в регионе до сих пор остается большое количество детей, несмотря на эвакуацию.

Между тем руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут предупредил об угрозе наступления российских войск на Херсон. Он говорит, что РФ пытается сделать город безлюдным.

ВСУ подростки самоубийство военные преступления война в Украине

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