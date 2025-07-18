В Україні іноземні компанії тепер можуть на армії РФ спробувати свою нову зброю

Випробувано на окупантах РФ — яку зброю у нас протестує Захід
В Україні з'явилась платформа Test in Ukraine на базі кластера Brave1. Завдяки платформі іноземні виробники зброї зможуть протестувати на російських окупантах напрацювання свого ВПК у бойових умовах.
Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляється на сторінці цього відомства.
Яку зброю можна випробувати на окупантах РФ
Завдяки цій платформі іноземні виробники безпілотників, наземних роботів, засобів радіоелектронної боротьби та рішень на базі штучного інтелекту зможуть офіційно тестувати свою продукцію в Україні, повідомив Федоров. Крім того, в переліку є морські дрони та ракети.
За повідомленням очільника відомства, компанії особисто братимуть участь у випробуваннях, щоб негайно вносити зміни. Або ж передаватимуть продукт Brave1, щоб команда кластера самостійно його протестувала.
"Україна вже побудувала унікальну інфраструктуру для швидкого розвитку оборонних інновацій. Ми готові допомагати компаніям з країн-партнерів розробляти, тестувати та вдосконалювати технології, які справді ефективно працюють на полі бою. Це можливість отримати досвід, який неможливо змоделювати в лабораторіях. Brave1 — ваш шлях до тестування, спільного розвитку та масштабування найкращих рішень для перемоги України", — наголосив Михайло Федоров під час онлайн-виступу на конференції LANDEURO у Вісбадені.
Компанії також зможуть співпрацювати з українськими виробниками для масштабування розробок і пришвидшеного виходу на ринки. Україна пропонує не лише полігони, а й партнерство для створення ефективних рішень.
Раніше повідомлялось, що завдяки кластеру Brave1 у ЗСУ будуть нові боєприпаси проти FPV-дронів. Пулі при пострілі розділяються на декілька частин, що нагадує дію дробовика.
Також стало відомо, що Україна запускає спільний з ЄС фонд Brave Tech EU для розвитку оборонних стартапів. Обсяг інвестицій складатиме 100 мільйонів євро.
Читайте Новини.LIVE!