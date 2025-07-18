Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Випробувано на окупантах РФ — яку зброю у нас протестує Захід

Випробувано на окупантах РФ — яку зброю у нас протестує Захід

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 05:36
В Україні іноземні компанії тепер можуть на армії РФ спробувати свою нову зброю
Презентація Test in Ukraine на конференції LANDEURO у Вісбадені. Фото: Мінцифри

В Україні з'явилась платформа Test in Ukraine на базі кластера Brave1. Завдяки платформі іноземні виробники зброї зможуть протестувати на російських окупантах напрацювання свого ВПК у бойових умовах.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляється на сторінці цього відомства.

Реклама
Читайте також:

Яку зброю можна випробувати на окупантах РФ

None - фото 1
Перелік військового обладнання, яке можна протестувати на окупантах РФ в Україні. Фото: Міністерство цифрової трансформації

Завдяки цій платформі іноземні виробники безпілотників, наземних роботів, засобів радіоелектронної боротьби та рішень на базі штучного інтелекту зможуть офіційно тестувати свою продукцію в Україні, повідомив Федоров. Крім того, в переліку є морські дрони та ракети.

За повідомленням очільника відомства, компанії особисто братимуть участь у випробуваннях, щоб негайно вносити зміни. Або ж передаватимуть продукт Brave1, щоб команда кластера самостійно його протестувала.

None - фото 2
Brave1 на конференції LANDEURO у Вісбадені. Фото: Міністерство цифрової трансформації

"Україна вже побудувала унікальну інфраструктуру для швидкого розвитку оборонних інновацій. Ми готові допомагати компаніям з країн-партнерів розробляти, тестувати та вдосконалювати технології, які справді ефективно працюють на полі бою. Це можливість отримати досвід, який неможливо змоделювати в лабораторіях. Brave1 — ваш шлях до тестування, спільного розвитку та масштабування найкращих рішень для перемоги України", — наголосив Михайло Федоров під час онлайн-виступу на конференції LANDEURO у Вісбадені.

Компанії також зможуть співпрацювати з українськими виробниками для масштабування розробок і пришвидшеного виходу на ринки. Україна пропонує не лише полігони, а й партнерство для створення ефективних рішень.

Раніше повідомлялось, що завдяки кластеру Brave1 у ЗСУ будуть нові боєприпаси проти FPV-дронів. Пулі при пострілі розділяються на декілька частин, що нагадує дію дробовика.

Також стало відомо, що Україна запускає спільний з ЄС фонд Brave Tech EU для розвитку оборонних стартапів. Обсяг інвестицій складатиме 100 мільйонів євро.

Михайло Федоров зброя армія війна в Україні випробовування Brave1
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації