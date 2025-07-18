В Україні іноземні компанії тепер можуть на армії РФ спробувати свою нову зброю

Презентація Test in Ukraine на конференції LANDEURO у Вісбадені. Фото: Мінцифри

В Україні з'явилась платформа Test in Ukraine на базі кластера Brave1. Завдяки платформі іноземні виробники зброї зможуть протестувати на російських окупантах напрацювання свого ВПК у бойових умовах.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляється на сторінці цього відомства.

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Перелік військового обладнання, яке можна протестувати на окупантах РФ в Україні. Фото: Міністерство цифрової трансформації

Завдяки цій платформі іноземні виробники безпілотників, наземних роботів, засобів радіоелектронної боротьби та рішень на базі штучного інтелекту зможуть офіційно тестувати свою продукцію в Україні, повідомив Федоров. Крім того, в переліку є морські дрони та ракети.

За повідомленням очільника відомства, компанії особисто братимуть участь у випробуваннях, щоб негайно вносити зміни. Або ж передаватимуть продукт Brave1, щоб команда кластера самостійно його протестувала.

Brave1 на конференції LANDEURO у Вісбадені. Фото: Міністерство цифрової трансформації

"Україна вже побудувала унікальну інфраструктуру для швидкого розвитку оборонних інновацій. Ми готові допомагати компаніям з країн-партнерів розробляти, тестувати та вдосконалювати технології, які справді ефективно працюють на полі бою. Це можливість отримати досвід, який неможливо змоделювати в лабораторіях. Brave1 — ваш шлях до тестування, спільного розвитку та масштабування найкращих рішень для перемоги України", — наголосив Михайло Федоров під час онлайн-виступу на конференції LANDEURO у Вісбадені.

Компанії також зможуть співпрацювати з українськими виробниками для масштабування розробок і пришвидшеного виходу на ринки. Україна пропонує не лише полігони, а й партнерство для створення ефективних рішень.

Раніше повідомлялось, що завдяки кластеру Brave1 у ЗСУ будуть нові боєприпаси проти FPV-дронів. Пулі при пострілі розділяються на декілька частин, що нагадує дію дробовика.

Також стало відомо, що Україна запускає спільний з ЄС фонд Brave Tech EU для розвитку оборонних стартапів. Обсяг інвестицій складатиме 100 мільйонів євро.