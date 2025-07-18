В Украине иностранные компании теперь могут на армии РФ попробовать свое новое оружие

Презентация Test in Ukraine на конференции LANDEURO в Висбадене. Фото: Минцифры

В Украине появилась платформа Test in Ukraine на базе кластера Brave1. Благодаря платформе иностранные производители оружия смогут протестировать на российских оккупантах наработки своего ВПК в боевых условиях.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщается на странице этого ведомства.

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Перечень военного оборудования, которое можно протестировать на оккупантах РФ в Украине. Фото: Министерство цифровой трансформации

Благодаря этой платформе иностранные производители беспилотников, наземных роботов, средств радиоэлектронной борьбы и решений на базе искусственного интеллекта смогут официально тестировать свою продукцию в Украине, сообщил Федоров. Кроме того, в перечне есть морские дроны и ракеты.

По сообщению главы ведомства, компании лично будут участвовать в испытаниях, чтобы немедленно вносить изменения. Или же будут передавать продукт Brave1, чтобы команда кластера самостоятельно его протестировала.

Brave1 на конференции LANDEURO в Висбадене. Фото: Министерство цифровой трансформации

"Украина уже построила уникальную инфраструктуру для быстрого развития оборонных инноваций. Мы готовы помогать компаниям из стран-партнеров разрабатывать, тестировать и совершенствовать технологии, которые действительно эффективно работают на поле боя. Это возможность получить опыт, который невозможно смоделировать в лабораториях. Brave1 — ваш путь к тестированию, совместному развитию и масштабированию лучших решений для победы Украины", — отметил Михаил Федоров во время онлайн-выступления на конференции LANDEURO в Висбадене.

Компании также смогут сотрудничать с украинскими производителями для масштабирования разработок и ускоренного выхода на рынки. Украина предлагает не только полигоны, но и партнерство для создания эффективных решений.

Ранее сообщалось, что благодаря кластеру Brave1 в ВСУ будут новые боеприпасы против FPV-дронов. Пули при выстреле разделяются на несколько частей, что напоминает действие дробовика.

Также стало известно, что Украина запускает совместный с ЕС фонд Brave Tech EU для развития оборонных стартапов. Объем инвестиций составит 100 миллионов евро.