В Украине иностранные компании теперь могут на армии РФ попробовать свое новое оружие

Испытано на оккупантах РФ — какое оружие у нас протестует Запад
В Украине появилась платформа Test in Ukraine на базе кластера Brave1. Благодаря платформе иностранные производители оружия смогут протестировать на российских оккупантах наработки своего ВПК в боевых условиях.
Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщается на странице этого ведомства.
Какое оружие можно испытать на оккупантах РФ
Благодаря этой платформе иностранные производители беспилотников, наземных роботов, средств радиоэлектронной борьбы и решений на базе искусственного интеллекта смогут официально тестировать свою продукцию в Украине, сообщил Федоров. Кроме того, в перечне есть морские дроны и ракеты.
По сообщению главы ведомства, компании лично будут участвовать в испытаниях, чтобы немедленно вносить изменения. Или же будут передавать продукт Brave1, чтобы команда кластера самостоятельно его протестировала.
"Украина уже построила уникальную инфраструктуру для быстрого развития оборонных инноваций. Мы готовы помогать компаниям из стран-партнеров разрабатывать, тестировать и совершенствовать технологии, которые действительно эффективно работают на поле боя. Это возможность получить опыт, который невозможно смоделировать в лабораториях. Brave1 — ваш путь к тестированию, совместному развитию и масштабированию лучших решений для победы Украины", — отметил Михаил Федоров во время онлайн-выступления на конференции LANDEURO в Висбадене.
Компании также смогут сотрудничать с украинскими производителями для масштабирования разработок и ускоренного выхода на рынки. Украина предлагает не только полигоны, но и партнерство для создания эффективных решений.
Ранее сообщалось, что благодаря кластеру Brave1 в ВСУ будут новые боеприпасы против FPV-дронов. Пули при выстреле разделяются на несколько частей, что напоминает действие дробовика.
Также стало известно, что Украина запускает совместный с ЕС фонд Brave Tech EU для развития оборонных стартапов. Объем инвестиций составит 100 миллионов евро.
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