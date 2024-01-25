Викраденого ТЦК у Чернівцях Сергія Грішина відправили на фронт — хлопець голодує

Викрадений ТЦК у Чернівцях Сергій Грішин. Фото: i_kamenskoe/instagram

Викраденого ТЦК СП на центральному залізничному вокзалі у Чернівцях мешканця Кам'янського Дніпропетровської області Сергія Грішина відправили на фронт у склад 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс", хоча він має невиліковний полікстоз нирок. Опинившись на фронті, хлопець, попри ризик для здоров'я, оголосив голодування.

Про це повідомив журналіст Сергій Гузь.

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За повідомленням медійника, Грішин написав заяву на протиправні дії ТЦК командиру бригади, та оголосив про своє голодування.

Заява Грішина. Джерело: Facebook Сергія Гузя

"Я, Грішин Сергій Олександрович був викрадений ТЦК та СП у м.Чернівці. Попри мої пояснення, що в мене невиліковна хвороба, вроджений полікістоз нирок, мене утримували в нелюдських умовах, без їжі та води, та погрожуючи фізичною розправою, якщо я не підпишу документи, які потрібні викрадачам. А тому я оголошую голодування", – йдеться у заяві.

Гузь підтвердив інформацію, що хлопець у 2005, 2012 та 2021 роках проходив медкомісію, де його визнавали непридатним до військової служби. Востаннє йому не видали довідку про незняття з обліку нібито через відсутність необхідних бланків.

Після повномасштабного вторгнення він відвідав ТЦК СП у Кам'янському, але хлопця й там не зняли з обліку. Через велику кількість людей, його відправили додому, запевнивши, що він нібито знятий з обліку.

Наразі його батьки добиваються повернення Грішина додому, долучивши до цієї справи адвоката.

Нагадаємо, що не так давно уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець висловився категорично проти надання додаткових повноважень ТЦК СП. За його словами, центри комплектування — не військові підрозділи, і обмеження прав громадян, яке вони виконують — пряме порушення Конституції України.

Водночас у Рівненський області судитимуть очільника обласного ТЦК СП через застосування насильства до підлеглого, крадіжки та набуття активів, ціна яких є вищою за його законні доходи. Своєю чергою керівника районного ТЦК звинувачують в вживанні та придбанні психотропів.