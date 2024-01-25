Викраденого ТЦК у Чернівцях Сергія Грішина відправили на фронт — хлопець голодує
Викраденого ТЦК СП на центральному залізничному вокзалі у Чернівцях мешканця Кам'янського Дніпропетровської області Сергія Грішина відправили на фронт у склад 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс", хоча він має невиліковний полікстоз нирок. Опинившись на фронті, хлопець, попри ризик для здоров'я, оголосив голодування.
Про це повідомив журналіст Сергій Гузь.
Викрадений ТЦК хлопець голодує на фронті
За повідомленням медійника, Грішин написав заяву на протиправні дії ТЦК командиру бригади, та оголосив про своє голодування.
"Я, Грішин Сергій Олександрович був викрадений ТЦК та СП у м.Чернівці. Попри мої пояснення, що в мене невиліковна хвороба, вроджений полікістоз нирок, мене утримували в нелюдських умовах, без їжі та води, та погрожуючи фізичною розправою, якщо я не підпишу документи, які потрібні викрадачам. А тому я оголошую голодування", – йдеться у заяві.
Гузь підтвердив інформацію, що хлопець у 2005, 2012 та 2021 роках проходив медкомісію, де його визнавали непридатним до військової служби. Востаннє йому не видали довідку про незняття з обліку нібито через відсутність необхідних бланків.
Після повномасштабного вторгнення він відвідав ТЦК СП у Кам'янському, але хлопця й там не зняли з обліку. Через велику кількість людей, його відправили додому, запевнивши, що він нібито знятий з обліку.
Наразі його батьки добиваються повернення Грішина додому, долучивши до цієї справи адвоката.
Нагадаємо, що не так давно уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець висловився категорично проти надання додаткових повноважень ТЦК СП. За його словами, центри комплектування — не військові підрозділи, і обмеження прав громадян, яке вони виконують — пряме порушення Конституції України.
Водночас у Рівненський області судитимуть очільника обласного ТЦК СП через застосування насильства до підлеглого, крадіжки та набуття активів, ціна яких є вищою за його законні доходи. Своєю чергою керівника районного ТЦК звинувачують в вживанні та придбанні психотропів.
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