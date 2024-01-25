Похищенного ТЦК в Черновцах Сергея Гришина отправили на фронт — парень голодает

Похищенный ТЦК в Черновцах Сергей Гришин. Фото: i_kamenskoe/instagram

Похищенного ТЦК СП на центральном железнодорожном вокзале в Черновцах жителя Каменского Днепропетровской области Сергея Гришина отправили на фронт в состав 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс", хотя у него неизлечимый поликстоз почек. Оказавшись на фронте, парень, несмотря на риск для здоровья, объявил голодовку.

Об этом сообщил журналист Сергей Гузь.

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По сообщению медийщика, Гришин написал заявление на противоправные действия ТЦК командиру бригады, и объявил о своей голодовке.

Заявление Гришина. Источник: Facebook Сергея Гузя

"Я, Гришин Сергей Александрович был похищен ТЦК и СП в г.Черновцы. Несмотря на мои объяснения, что у меня неизлечимая болезнь, врожденный поликистоз почек, меня содержали в бесчеловечных условиях, без пищи и воды, и угрожая физической расправой, если я не подпишу документы, которые нужны угонщикам. А потому я объявляю голодовку", — говорится в заявлении.

Гузь подтвердил информацию, что парень в 2005, 2012 и 2021 годах проходил медкомиссию, где он был признан непригодным к военной службе. В последний раз ему не выдали справку о неснятии с учета якобы из-за отсутствия необходимых бланков.

После полномасштабного вторжения он посетил ТЦК СП в Каменском, но парня и там не сняли с учета. Из-за большого количества людей его отправили домой, заверив, что он якобы снят с учета.

Сейчас его родители добиваются возвращения Гришина домой, приобщив к этому делу адвоката.

Напомним, что недавно уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец высказался категорически против предоставления дополнительных полномочий ТЦК СП. По его словам, центры комплектования — не военные подразделения, и ограничение прав граждан, которое они выполняют — прямое нарушение Конституции Украины.

В то же время в Ровенской области будут судить руководителя областного ТЦК СП из-за применения насилия к подчиненному, краже и приобретению активов, цена которых выше его законных доходов. В свою очередь руководителя районного ТЦК обвиняют в употреблении и приобретении психотропов.