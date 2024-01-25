Похищенного ТЦК в Черновцах Сергея Гришина отправили на фронт — парень голодает
Похищенного ТЦК СП на центральном железнодорожном вокзале в Черновцах жителя Каменского Днепропетровской области Сергея Гришина отправили на фронт в состав 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс", хотя у него неизлечимый поликстоз почек. Оказавшись на фронте, парень, несмотря на риск для здоровья, объявил голодовку.
Об этом сообщил журналист Сергей Гузь.
Похищенный ТЦК парень голодает на фронте
По сообщению медийщика, Гришин написал заявление на противоправные действия ТЦК командиру бригады, и объявил о своей голодовке.
"Я, Гришин Сергей Александрович был похищен ТЦК и СП в г.Черновцы. Несмотря на мои объяснения, что у меня неизлечимая болезнь, врожденный поликистоз почек, меня содержали в бесчеловечных условиях, без пищи и воды, и угрожая физической расправой, если я не подпишу документы, которые нужны угонщикам. А потому я объявляю голодовку", — говорится в заявлении.
Гузь подтвердил информацию, что парень в 2005, 2012 и 2021 годах проходил медкомиссию, где он был признан непригодным к военной службе. В последний раз ему не выдали справку о неснятии с учета якобы из-за отсутствия необходимых бланков.
После полномасштабного вторжения он посетил ТЦК СП в Каменском, но парня и там не сняли с учета. Из-за большого количества людей его отправили домой, заверив, что он якобы снят с учета.
Сейчас его родители добиваются возвращения Гришина домой, приобщив к этому делу адвоката.
Напомним, что недавно уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец высказался категорически против предоставления дополнительных полномочий ТЦК СП. По его словам, центры комплектования — не военные подразделения, и ограничение прав граждан, которое они выполняют — прямое нарушение Конституции Украины.
В то же время в Ровенской области будут судить руководителя областного ТЦК СП из-за применения насилия к подчиненному, краже и приобретению активов, цена которых выше его законных доходов. В свою очередь руководителя районного ТЦК обвиняют в употреблении и приобретении психотропов.
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