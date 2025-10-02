Відео
Військовий ЗСУ назвав головне очікування воїнів від держави

Військовий ЗСУ назвав головне очікування воїнів від держави

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 16:54
Строки служби, демобілізація, ротація та виплати - Несміянов назвав проблеми у війську
Максим Несміянов. Фото: Facebook Максима Несміянова

Український військовослужбовець Максим Несміянов звернувся до влади із закликом забезпечити справедливість для тих, хто захищає країну на фронті. Боєць наголосив, що головною проблемою сьогодні є відсутність чітких термінів служби, механізмів демобілізації та системної ротації.

Про це він повідомив у прямому ефірі програми "Київський час".

Читайте також:

Чому армія потребує термінових рішень

За словами захисника, це призводить до виснаження особового складу, адже люди перебувають у боях понад півтора року без можливості побачитися з родинами.

"Дякую цивільним за підтримку, але термінів служби немає, демобілізації немає, ротація під питанням. Заробітні плати не відповідають рівню виживання. У мене бригада вже 1,5 року в боях — люди сім’ї не бачать", — підкреслив Несміянов.

Він також зауважив, що перевантаженість армії підвищує ризик небойових втрат: виснажені бійці частіше припускаються фатальних помилок.

На переконання військовослужбовця, окрім моральної підтримки, потрібні конкретні кроки від держави.

"Військові хочуть почути про конкретні рішення — справедливість для військових, а не лише слова подяки", — підсумував він.

Нагадаємо, що депутат Київради Андрій Вітренко заявив, що програма "Захисник Києва" у Києві працює неефективно, бо основні її пункти залишаються нереалізованими.

До цього стало відомо, що ротація у війську може впливати на виплати бійців. Все залежить від місця перебування військовослужбовця. 

виплати ЗСУ військові війна в Україні ротація
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
