Строки служби, демобілізація, ротація та виплати - Несміянов назвав проблеми у війську

Військовий ЗСУ назвав головне очікування воїнів від держави
Український військовослужбовець Максим Несміянов звернувся до влади із закликом забезпечити справедливість для тих, хто захищає країну на фронті. Боєць наголосив, що головною проблемою сьогодні є відсутність чітких термінів служби, механізмів демобілізації та системної ротації.
Про це він повідомив у прямому ефірі програми "Київський час".
Чому армія потребує термінових рішень
За словами захисника, це призводить до виснаження особового складу, адже люди перебувають у боях понад півтора року без можливості побачитися з родинами.
"Дякую цивільним за підтримку, але термінів служби немає, демобілізації немає, ротація під питанням. Заробітні плати не відповідають рівню виживання. У мене бригада вже 1,5 року в боях — люди сім’ї не бачать", — підкреслив Несміянов.
Він також зауважив, що перевантаженість армії підвищує ризик небойових втрат: виснажені бійці частіше припускаються фатальних помилок.
На переконання військовослужбовця, окрім моральної підтримки, потрібні конкретні кроки від держави.
"Військові хочуть почути про конкретні рішення — справедливість для військових, а не лише слова подяки", — підсумував він.
Нагадаємо, що депутат Київради Андрій Вітренко заявив, що програма "Захисник Києва" у Києві працює неефективно, бо основні її пункти залишаються нереалізованими.
До цього стало відомо, що ротація у війську може впливати на виплати бійців. Все залежить від місця перебування військовослужбовця.
Читайте Новини.LIVE!