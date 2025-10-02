Київська влада не виконує програму навчання операторів дронів, стверджує депутат Вітренко

Боєць ЗСУ з дроном. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Попри декларації київської влади про підтримку програми "Захисник Києва" вона працює неефективно. Більшість із 34 пунктів програми залишаються нереалізованими.

Про це в етері "Київського часу" заявив депутат Київради Андрій Вітренко.

Що не так з програмою "Захисник Києва"

Зокрема, Вітренко зазначив відсутність фінансування на ключовий напрямок — підготовку операторів безпілотних літальних апаратів (БПЛА), хоча саме дрони сьогодні є вирішальним елементом на фронті.

"За програмою "Захисник Києва" виконується лише один пункт — матеріальна допомога. Решта 33 не реалізовані. І навіть за пріоритетним напрямком — підготовкою операторів БПЛА — використано нуль гривень", — зазначив Вітренко.

Хоч з бюджету було виділено понад 6,7 млрд грн, фактично витрачено лише 5,3 млрд грн, сказав депутат. При цьому допомога мобілізованим була надана лише частково, а системні рішення проблеми залишаються нерозробленими.

Раніше повідомлялось, що Румунія планує разом з Україною налагодити спільне виробництво дронів. Техніка має посилити захист східного флангу НАТО.

А начальник штабу 421-го окремого батальйону БПС "Сапсан" Олег Козлов заявив, що у школах потрібно впроваджувати факультативи із вивчення безпілотних систем. На його думку, в нинішніх умовах це буде доречним.