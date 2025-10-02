Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія На навчання операторів БпЛА витратили нуль гривень — Вітренко

На навчання операторів БпЛА витратили нуль гривень — Вітренко

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 02:48
Київська влада не виконує програму навчання операторів дронів, стверджує депутат Вітренко
Боєць ЗСУ з дроном. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Попри декларації київської влади про підтримку програми "Захисник Києва" вона працює неефективно. Більшість із 34 пунктів програми залишаються нереалізованими.

Про це в етері "Київського часу" заявив депутат Київради Андрій Вітренко.

Реклама
Читайте також:

Що не так з програмою "Захисник Києва"

Зокрема, Вітренко зазначив відсутність фінансування на ключовий напрямок — підготовку операторів безпілотних літальних апаратів (БПЛА), хоча саме дрони сьогодні є вирішальним елементом на фронті.  

"За програмою "Захисник Києва" виконується лише один пункт — матеріальна допомога. Решта 33 не реалізовані. І навіть за пріоритетним напрямком — підготовкою операторів БПЛА — використано нуль гривень", — зазначив Вітренко.

Хоч з бюджету було виділено понад 6,7 млрд грн, фактично витрачено лише 5,3 млрд грн, сказав депутат. При цьому допомога мобілізованим була надана лише частково, а системні рішення проблеми залишаються нерозробленими.

Раніше повідомлялось, що Румунія планує разом з Україною налагодити спільне виробництво дронів. Техніка має посилити захист східного флангу НАТО. 

А начальник штабу 421-го окремого батальйону БПС "Сапсан" Олег Козлов заявив, що у школах потрібно впроваджувати факультативи із вивчення безпілотних систем. На його думку, в нинішніх умовах це буде доречним.

Київ армія дрони військова підготовка БпЛА
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації