Киевская власть не выполняет программу обучения операторов дронов, утверждает депутат Витренко

Несмотря на декларации киевских властей о поддержке программы "Защитник Киева" она работает неэффективно. Большинство из 34 пунктов программы остаются нереализованными.

Об этом в эфире "Київського часу" заявил депутат Киевсовета Андрей Витренко.

Что не так с программой "Защитник Киева"

В частности, Витренко отметил отсутствие финансирования на ключевое направление — подготовку операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), хотя именно дроны сегодня являются решающим элементом на фронте.

"По программе "Защитник Киева" выполняется только один пункт - материальная помощь. Остальные 33 не реализованы. И даже по приоритетному направлению - подготовке операторов БПЛА — использовано ноль гривен", — отметил Витренко.

Хотя из бюджета было выделено более 6,7 млрд грн, фактически потрачено лишь 5,3 млрд грн, сказал депутат. При этом помощь мобилизованным была оказана лишь частично, а системные решения проблемы остаются неразработанными.

Ранее сообщалось, что Румыния планирует вместе с Украиной наладить совместное производство дронов. Техника должна усилить защиту восточного фланга НАТО.

А начальник штаба 421-го отдельного батальона БПС "Сапсан" Олег Козлов заявил, что в школах нужно внедрять факультативы по изучению беспилотных систем. По его мнению, в нынешних условиях это будет уместно.