Сроки службы, демобилизация, ротация и выплаты - Несмиянов назвал проблемы в армии

Максим Несмиянов. Фото: Facebook Максима Несмиянова

Украинский военнослужащий Максим Несмиянов обратился к власти с призывом обеспечить справедливость для тех, кто защищает страну на фронте. Боец отметил, что главной проблемой сегодня является отсутствие четких сроков службы, механизмов демобилизации и системной ротации.

Об этом он сообщил в прямом эфире программы "Київський час".

Почему армия нуждается в срочных решениях

По словам защитника, это приводит к истощению личного состава, ведь люди находятся в боях более полутора лет без возможности увидеться с семьями.

"Спасибо гражданским за поддержку, но сроков службы нет, демобилизации нет, ротация под вопросом. Заработные платы не соответствуют уровню выживания. У меня бригада уже 1,5 года в боях — люди семьи не видят", — подчеркнул Несмиянов.

Он также отметил, что перегруженность армии повышает риск небоевых потерь: истощенные бойцы чаще допускают роковые ошибки.

По убеждению военнослужащего, кроме моральной поддержки, нужны конкретные шаги от государства.

"Военные хотят услышать о конкретных решениях — справедливость для военных, а не только слова благодарности", — подытожил он.

Напомним, что депутат Киевсовета Андрей Витренко заявил, что программа "Защитник Киева" в Киеве работает неэффективно, потому что основные ее пункты остаются нереализованными.

До этого стало известно, что ротация в армии может влиять на выплаты бойцов. Все зависит от места пребывания военнослужащего.