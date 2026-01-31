Відео
Головна Армія Військовий заявив, що РФ вкрай рідко обмінює "азовців"

Військовий заявив, що РФ вкрай рідко обмінює "азовців"

Ua ru
Дата публікації: 31 січня 2026 13:46
Росія майже не відпускає бійців Азову під час обмінів, — військовий
Повернення українців з російського полону. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Молодший сержант першого корпусу "Азов" Нестор Барчук заявив, що Росія вкрай рідко відпускає "азовців". За його словами, це відбувається одиничними випадками.

Про це Нестор Барчук розповів у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Обмін полоненими між Україною та Росією

Військовий зауважив, що Росія не хоче відпускати "азовців". Країна-терористка робить це з дуже невеликою кількістю бійців.

"Найбільші обміни були тоді, коли обмінювали Медведчука і російських пілотів. Також великий обмін був завдяки успіхам Курської операції, коли Сили оборони України змогли набрати багато полонених, серед яких були "срочники" російські, представники ФСБ і "Ахмату", — каже Барчук.

За його словами, тоді був великий обмін, коли Росія була в цьому зацікавлена. Водночас у більшості випадків, за винятком одиничних, саме Україна є ініціатором обміну полонених.

"Тому що в нас в полоні зазвичай люди, російські полонені, які живуть за межею бідності, є вихідцями з поневолених народів, а наші полонені в Росії — є найкращими синами України", — додав військовий.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський заявив, що Росія утримує в полоні тисячі громадян України.

А очільник ГО "Об'єднання родичів політв’язнів Кремля" Ігор Котелянець повідомляв, що після початку великої війни в Росії стрімко зросла кількість українських політвʼязнів.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
