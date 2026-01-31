Росія майже не відпускає бійців Азову під час обмінів, — військовий

Військовий заявив, що РФ вкрай рідко обмінює "азовців"
Молодший сержант першого корпусу "Азов" Нестор Барчук заявив, що Росія вкрай рідко відпускає "азовців". За його словами, це відбувається одиничними випадками.
Про це Нестор Барчук розповів у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.
Обмін полоненими між Україною та Росією
Військовий зауважив, що Росія не хоче відпускати "азовців". Країна-терористка робить це з дуже невеликою кількістю бійців.
"Найбільші обміни були тоді, коли обмінювали Медведчука і російських пілотів. Також великий обмін був завдяки успіхам Курської операції, коли Сили оборони України змогли набрати багато полонених, серед яких були "срочники" російські, представники ФСБ і "Ахмату", — каже Барчук.
За його словами, тоді був великий обмін, коли Росія була в цьому зацікавлена. Водночас у більшості випадків, за винятком одиничних, саме Україна є ініціатором обміну полонених.
"Тому що в нас в полоні зазвичай люди, російські полонені, які живуть за межею бідності, є вихідцями з поневолених народів, а наші полонені в Росії — є найкращими синами України", — додав військовий.
Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський заявив, що Росія утримує в полоні тисячі громадян України.
А очільник ГО "Об'єднання родичів політв’язнів Кремля" Ігор Котелянець повідомляв, що після початку великої війни в Росії стрімко зросла кількість українських політвʼязнів.
Читайте Новини.LIVE!