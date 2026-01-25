Обмін полоненими — скільки українців в неволі Росії

В полоні РФ тисячі українців — деталі від Зеленського
Росія утримує в полоні тисячі українців. Обміни наразі просуваються дуже важко, а з політичними в'язнями ситуація ще складніша.
Про це Володимир Зеленський сказав під час спільної пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою 25 січня.
Як просуваються обміни полоненими
Зеленський заявив, що зараз обміни військовополоненими є дуже складним процесом. А з політичними в'язнями ситуація ще гірша, адже Росія не хоче їх віддавати.
Водночас президент повідомив, що США заявили про готовність до процесу звільнення політв'язнів у Білорусі. Україна, яка має досвід в цьому питанні, допомагає.
"США залучилися до процесу звільнення політичних в'язнів у Білорусі, і Україна допомагає американській стороні своїм досвідом. Сподіваюся на подальшу співпрацю зі США задля визволення українських політв’язнів", — підкреслив український лідер.
Нагадаємо, Росія тримає значно більше українських політв’язнів, ніж до війни. Зараз показники зросли в сотні, а то й в тисячі разів порівняно з довоєнним періодом.
Також 19 січня стало відомо, що Сили оборони взяли в полон окупанта, який розстріляв українських полонених.
Читайте Новини.LIVE!