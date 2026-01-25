Відео
Головна Армія В полоні РФ тисячі українців — деталі від Зеленського

В полоні РФ тисячі українців — деталі від Зеленського

Ua ru
Дата публікації: 25 січня 2026 18:41
Обмін полоненими — скільки українців в неволі Росії
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Kuba Stezycki

Росія утримує в полоні тисячі українців. Обміни наразі просуваються дуже важко, а з політичними в'язнями ситуація ще складніша.

Про це Володимир Зеленський сказав під час спільної пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою 25 січня. 

Читайте також:

Як просуваються обміни полоненими

Зеленський заявив, що зараз обміни військовополоненими є дуже складним процесом. А з політичними в'язнями ситуація ще гірша, адже Росія не хоче їх віддавати.

Водночас президент повідомив, що США заявили про готовність до процесу звільнення політв'язнів у Білорусі. Україна, яка має досвід в цьому питанні, допомагає. 

"США залучилися до процесу звільнення політичних в'язнів у Білорусі, і Україна допомагає американській стороні своїм досвідом. Сподіваюся на подальшу співпрацю зі США задля визволення українських політв’язнів", — підкреслив український лідер.

Нагадаємо, Росія тримає значно більше українських політв’язнів, ніж до війни. Зараз показники зросли в сотні, а то й в тисячі разів порівняно з довоєнним періодом.

Також 19 січня стало відомо, що Сили оборони взяли в полон окупанта, який розстріляв українських полонених. 

Володимир Зеленський США полонені Білорусь війна в Україні обмін полоненими
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
