Обмін полоненими — скільки українців в неволі Росії

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Kuba Stezycki

Росія утримує в полоні тисячі українців. Обміни наразі просуваються дуже важко, а з політичними в'язнями ситуація ще складніша.

Про це Володимир Зеленський сказав під час спільної пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою 25 січня.

Реклама

Читайте також:

Як просуваються обміни полоненими

Зеленський заявив, що зараз обміни військовополоненими є дуже складним процесом. А з політичними в'язнями ситуація ще гірша, адже Росія не хоче їх віддавати.

Водночас президент повідомив, що США заявили про готовність до процесу звільнення політв'язнів у Білорусі. Україна, яка має досвід в цьому питанні, допомагає.

"США залучилися до процесу звільнення політичних в'язнів у Білорусі, і Україна допомагає американській стороні своїм досвідом. Сподіваюся на подальшу співпрацю зі США задля визволення українських політв’язнів", — підкреслив український лідер.

Нагадаємо, Росія тримає значно більше українських політв’язнів, ніж до війни. Зараз показники зросли в сотні, а то й в тисячі разів порівняно з довоєнним періодом.

Також 19 січня стало відомо, що Сили оборони взяли в полон окупанта, який розстріляв українських полонених.