Обмен пленными — сколько украинцев в неволе России

Россия удерживает в плену тысячи украинцев. Обмены пока продвигаются очень трудно, а с политическими заключенными ситуация еще сложнее.

Об этом Владимир Зеленский сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой 25 января.

Как продвигаются обмены пленными

Зеленский заявил, что сейчас обмены военнопленными являются очень сложным процессом. А с политическими заключенными ситуация еще хуже, ведь Россия не хочет их отдавать.

В то же время президент сообщил, что США заявили о готовности к процессу освобождения политзаключенных в Беларуси. Украина, которая имеет опыт в этом вопросе, помогает.

"США присоединились к процессу освобождения политических заключенных в Беларуси, и Украина помогает американской стороне своим опытом. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с США для освобождения украинских политзаключенных", — подчеркнул украинский лидер.

Напомним, Россия держит значительно больше украинских политзаключенных, чем до войны. Сейчас показатели выросли в сотни, а то и в тысячи раз по сравнению с довоенным периодом.

Также 19 января стало известно, что Силы обороны взяли в плен оккупанта, который расстрелял украинских пленных.