Обмен пленными — сколько украинцев в неволе России

В плену РФ тысячи украинцев — детали от Зеленского
Россия удерживает в плену тысячи украинцев. Обмены пока продвигаются очень трудно, а с политическими заключенными ситуация еще сложнее.
Об этом Владимир Зеленский сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой 25 января.
Как продвигаются обмены пленными
Зеленский заявил, что сейчас обмены военнопленными являются очень сложным процессом. А с политическими заключенными ситуация еще хуже, ведь Россия не хочет их отдавать.
В то же время президент сообщил, что США заявили о готовности к процессу освобождения политзаключенных в Беларуси. Украина, которая имеет опыт в этом вопросе, помогает.
"США присоединились к процессу освобождения политических заключенных в Беларуси, и Украина помогает американской стороне своим опытом. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с США для освобождения украинских политзаключенных", — подчеркнул украинский лидер.
Напомним, Россия держит значительно больше украинских политзаключенных, чем до войны. Сейчас показатели выросли в сотни, а то и в тысячи раз по сравнению с довоенным периодом.
Также 19 января стало известно, что Силы обороны взяли в плен оккупанта, который расстрелял украинских пленных.
