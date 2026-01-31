Россия почти не отпускает бойцов Азова во время обменов, — военный

Возвращение украинцев из российского плена. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Младший сержант первого корпуса "Азов" Нестор Барчук заявил, что Россия крайне редко отпускает "азовцев". По его словам, это происходит единичными случаями.

Об этом Нестор Барчук рассказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Военный отметил, что Россия не хочет отпускать "азовцев". Страна-террористка делает это с очень небольшим количеством бойцов.

"Самые большие обмены были тогда, когда обменивали Медведчука и российских пилотов. Также большой обмен был благодаря успехам Курской операции, когда Силы обороны Украины смогли набрать много пленных, среди которых были "срочники" российские, представители ФСБ и "Ахмата", — говорит Барчук.

По его словам, тогда был большой обмен, когда Россия была в этом заинтересована. В то же время в большинстве случаев, за исключением единичных, именно Украина является инициатором обмена пленных.

"Потому что у нас в плену обычно люди, российские пленные, которые живут за чертой бедности, являются выходцами из порабощенных народов, а наши пленные в России — являются лучшими сыновьями Украины", — добавил военный.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Россия удерживает в плену тысячи граждан Украины.

А глава ОО "Объединение родственников политзаключенных Кремля" Игорь Котелянец сообщал, что после начала большой войны в России стремительно возросло количество украинских политзаключенных.