Россия почти не отпускает бойцов Азова во время обменов, — военный

Военный заявил, что РФ крайне редко обменивает "азовцев"
Младший сержант первого корпуса "Азов" Нестор Барчук заявил, что Россия крайне редко отпускает "азовцев". По его словам, это происходит единичными случаями.
Об этом Нестор Барчук рассказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.
Обмен пленными между Украиной и Россией
Военный отметил, что Россия не хочет отпускать "азовцев". Страна-террористка делает это с очень небольшим количеством бойцов.
"Самые большие обмены были тогда, когда обменивали Медведчука и российских пилотов. Также большой обмен был благодаря успехам Курской операции, когда Силы обороны Украины смогли набрать много пленных, среди которых были "срочники" российские, представители ФСБ и "Ахмата", — говорит Барчук.
По его словам, тогда был большой обмен, когда Россия была в этом заинтересована. В то же время в большинстве случаев, за исключением единичных, именно Украина является инициатором обмена пленных.
"Потому что у нас в плену обычно люди, российские пленные, которые живут за чертой бедности, являются выходцами из порабощенных народов, а наши пленные в России — являются лучшими сыновьями Украины", — добавил военный.
Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Россия удерживает в плену тысячи граждан Украины.
А глава ОО "Объединение родственников политзаключенных Кремля" Игорь Котелянец сообщал, что после начала большой войны в России стремительно возросло количество украинских политзаключенных.
