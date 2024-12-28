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Військовий відповів, чи має Росія сили для прориву на Харківщині

28 грудня 2024 19:55
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Росіяни можуть здійснити прорив на Харківщині
Російські загарбники. Фото: росЗМІ
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Начальник групи взаємодії зі ЗМІ прикордонної бригади "Гарт" Олександр Даниленко зазначив, що у Російської Федерації достатньо сил, щоб повторити спробу прориву на півночі Харківської області. Він також зазначив, що на цій ділянці фронту загарбники постійно зазнають важких втрат.

Про це Даниленко повідомив в ефірі Суспільного у суботу, 28 грудня.

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За словами Даниленка, перегрупування ворога на цій ділянці фронту відбувається постійно, але вони пов’язані з великим втратами, яких зазнає ворог. Це близько 100 одиниць живої сили щодня. 

"Кількість особового складу і техніки на напрямку у ворога достатньо, щоб спробувати вдатися до повторення тієї операції, яку ворог провів у травні. Тобто спроба прориву на півночі Харківщини, тоді їм це не вдалося і зараз ми контролюємо ситуацію, щоб не допустити такої спроби", — повідомив військовий.

Раніше ми повідомляли, що бійці Третьої окремої штурмової бригади взяли у полон групу окупантів у Харківській області. Російські військові виявилися підписниками бригади у Telegram.

Крім того, на Харківському напрямку батальйон безпілотних систем Третьої штурмової уразив два міномети, ЛАТ та спалив декілька укриттів з військовою технікою ворога.

Харківська ОДА окупанти війна в Україні війна Росія штурмовий підрозділ

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