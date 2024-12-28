Россияне могут совершить прорыв на Харьковщине

Российские захватчики. Фото: росСМИ

Начальник группы взаимодействия со СМИ пограничной бригады "Гарт" Александр Даниленко отметил, что у Российской Федерации достаточно сил, чтобы повторить попытку прорыва на севере Харьковской области. Он также отметил, что на этом участке фронта захватчики постоянно терпят тяжелые потери.

Об этом Даниленко сообщил в эфире Суспільного в субботу, 28 декабря.

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По словам Даниленко, перегруппировки врага на этом участке фронта происходят постоянно, но они связаны с большими потерями, которые несет враг. Это около 100 единиц живой силы каждый день.

"Количество личного состава и техники на направлении у врага достаточно, чтобы попытаться пойти на повторение той операции, которую враг провел в мае. То есть попытка прорыва на севере Харьковщины, тогда им это не удалось, и сейчас мы контролируем ситуацию, чтобы не допустить такой попытки" , — сообщил военный.

Ранее мы сообщали, что бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады взяли в плен группу оккупантов в Харьковской области. Российские военные оказались подписчиками бригады в Telegram.

Кроме того, на Харьковском направлении батальон беспилотных систем Третьей штурмовой поразил два миномета, ЛАО и сжег несколько укрытий с военной техникой врага.