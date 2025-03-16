Чому росіяни йдуть воювати проти України - зізнання військовополоненого РФ

Військовополонений РФ. Фото: Скріншот відео

Новини.LIVE поспілкувалися з тими, хто взяв до рук зброю і прийшов на нашу землю захищати її від самої ж України.

Що думають військові РФ про війну проти України і що збираються робити, якщо їх обміняють.

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Військовополонений і військовий морської піхоти на прізвище Аландатьєв у таборі перебуває з 14 березня 2024 року. На війні проти України отримав кульове поранення в ногу і не може самостійно пересуватися. Родом із Північної Осетії, але живе на Камчатці.

До війни працював охоронцем складів. Воювати пішов, щоб "захистити Росію від України на українській же території". Контракт з армією РФ підписав у 2024-му.

"Мене взяли в полон на території "ДНР". Я розумію те, Україна не визнає її по факту. І взагалі нічого проти України не маю, як й іншої з країн. Але так вийшло. Я поїхав воювати за свою країну і захищати від обстрілів. Народ Донбасу попросив", — каже він.

Запитую, чи розуміє він узагалі, що відбувається у світі.

"Так, звісно. Світ ділиться на злих і добрих людей. Сьогодні одні злі, завтра інші. Я на собі відповідальності не відчуваю. Немає війни, в Росії її СВО називають. Ми військові не воюємо з народом", — запевняє він.

Відповісти виразно і більш реалістично на будь-яке запитання цей військовополонений не зміг. Усі його відповіді — тези російської пропаганди. Як власне й інших військовополонених, з ким команда Новини.LIVE спілкувалася під час зйомки. Це ще раз підтверджує той факт, що українська армія знищила кадрову армію РФ ще в перший рік вторгнення:

"Я не політик. Я контракт підписав, мені дали наказ, я пішов і все. Ми звичайні солдати, що ми можемо? Ми нічого не можемо, у кожного своє завдання, одна сторона обороняється, інша сторона нападає — це завжди було у всіх війнах".

На уточнення журналіста, чи піде на війну знову, вже після обміну, військовополонений відповів, що не хотілося б, але на все воля Бога.

"Бог і війна — речі несумісні", — каже журналіст.

"Куди мені Бог дорогу вкаже — туди й піду", — відповів Абібулаєв на це запитання.



Нагадаємо, Новини.LIVE побували в найбільшому таборі для військовополонених РФ і підготували репортаж про їхнє життя там, що кажуть про війну проти України та чи повернуться на фронт знову.

Що про війну РФ проти Украни думають інші російські військові та що збираються робити, якщо їх обміняють, — розповів один із них.