Почему россияне идут воевать против Украины – признание военнопленного РФ

Военнопленный РФ. Фото: Скриншот видео

Новини.LIVE пообщались с теми, кто взяли в руки оружие и пришел на нашу землю защищать ее от самой же Украины.

Что думают военные РФ о войне против Украины и что собираются делать, если их обменяют.

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Военнопленный и военный морской пихоты по фамилии Аландатьєв в лагере для военнопленных находится с 14 марта 2024 года. На войне против Украины получил пулевое ранение в ногу и не может самостоятельно передвигаться. Родом из Северной Осетии, но живет на Камчатке.

До войны работал охранником складов. Воевать пошел, чтобы "защитить Россию от Украины на украинской же территории". Контракт с армией РФ подписал в 2024-м.

"Меня взяли в плен на территории "ДНР". Я понимаю то, Украина не признают ее по факту. И вообще я как бы против ничего не имею ни против Украины, не против какой-либо из стран. Но так получилось. Я поехал воевать за свою страну и защищать от обстрелов. Народ Донбасса попросил", — говорит он.

Спрашиваю, понимает ли он вообще, что происходит в мире.

"Да, конечно. Мир делится на злых и добрых людей. Сегодня одни злые, завтра другие. Я на себе ответственности не чувствую. Нету войны, в России ее СВО называют. Мы военные не воюем с народом", — уверяет он.

Ответить внятно и более реалистично на какой-либо вопрос этот военнопленный не смог. Все его ответы — тезисы российской пропаганды. Как собственно и других военнопленным, с кем команда Новини.LIVE общалась во время съемки. Это еще раз подтверждает тот факт, что украинская армия уничтожила кадровую армию РФ еще в первый год вторжения:

"Я не политик. Я контракт подписал, мне дали приказ, я пошел и все. Мы обычные солдаты, что мы можем? Мы ничего не можем, у каждого своя задача, одна сторона обороняется, другая сторона нападает — это всегда было во всех войнах и везде".

На уточнение журналиста, пойдет ли на войну снова, уже после обмена, военнопленный ответил, что не хотелось бы, но на все воля Бога.

"Бог и война — вещи несовместимые", — говорит журналист.

"Куда мне Бог дорогу укажет — туда и пойду", — ответил Абибулаев на этот вопрос.



Напомним, Новини.LIVE побывали в крупнейшем лагере для военнопленных РФ и подготовили репортаж о их жизни там, что говорят о войне против Украины и вернутся ли на фронт снова.

Что о войне РФ против Украны думают другие российские военные и что собираются делать, если их обменяют, — рассказал один из них.