РФ стягує найкращі сили на Покровсько-Мирноградську агломерацію

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Командир групи рекрутингу штабу управління 152-ї ОЄБр Любомир Заїка розповів про ситуації на Покровсько-Мирноградській агломерації. За його словами, там Росія зосередила свої найкращі сили та техніку.

Про це Любомир Заїка розповів в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 25 грудня.

Ситуація на Покровсько-Мирноградській агломерації

Заїка зауважив, що цей напрямок є найактуальнішим для російських окупантів.

"Це в принципі зрозуміло, що Донецька область, як і Словʼянськ, як і Краматорськ, як і вся Покровська агломерація, є для ворога пріоритетним напрямком, оскільки він має не тільки стратегічне значення, але й політичне значення. Ми вже знали, що дедлайни на Росії ставили ще в жовтні, потім в листопаді, зараз в грудні, і розуміємо, що ворог поспішає, він хоче виконати певний план, певні свої рубежі взяти, але завдяки ЗСУ це не вдається зробити", — каже військовий.

За його словами, захисники тримають оборону та докладають усіх зусиль, аби стримати загарбників.

На Покровсько-Мирноградській агломерації Росія зосередила свої найкращі сили. Сили оборони постійно вивчають дії противника.

Заїка зауважив, що окупанти застосовують усі можливі способи просунення. Зокрема, йдеться про штурми малими піхотними групами з масованими дроновими атаками. Інколи ворог здійснює комбіновані та механізовані штурми.

"Ну, ми розуміємо, що дедлайни у них стоять, у них стоять певні якісь строки і оці строки вже давним-давно прогоріли. Тому, можливо, десь вони в такій агонії намагаються якимось чином досягти для себе результату. Ми це все бачимо, ми на це все реагуємо і якщо тільки починається там якийсь механізований штурм, в нас, в принципі, є тактика, яка застосовується проти таких дій. Ми застосовуємо контрзаходи і зупиняємо ці штурми ще на підступах до нашої піхоти", — додав військовий.

