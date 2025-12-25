Відео
Головна Армія Військовий пояснив тактику Росії біля Покровська та Мирнограда

Військовий пояснив тактику Росії біля Покровська та Мирнограда

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 12:51
РФ стягує найкращі сили на Покровсько-Мирноградську агломерацію
Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Командир групи рекрутингу штабу управління 152-ї ОЄБр Любомир Заїка розповів про ситуації на Покровсько-Мирноградській агломерації. За його словами, там Росія зосередила свої найкращі сили та техніку.

Про це Любомир Заїка розповів в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 25 грудня.

Читайте також:

Ситуація на Покровсько-Мирноградській агломерації

Заїка зауважив, що цей напрямок є найактуальнішим для російських окупантів. 

"Це в принципі зрозуміло, що Донецька область, як і Словʼянськ, як і Краматорськ, як і вся Покровська агломерація, є для ворога пріоритетним напрямком, оскільки він має не тільки стратегічне значення, але й політичне значення. Ми вже знали, що дедлайни на Росії ставили ще в жовтні, потім в листопаді, зараз в грудні, і розуміємо, що ворог поспішає, він хоче виконати певний план, певні свої рубежі взяти, але завдяки ЗСУ це не вдається зробити", — каже військовий.

За його словами, захисники тримають оборону та докладають усіх зусиль, аби стримати загарбників.

На Покровсько-Мирноградській агломерації Росія зосередила свої найкращі сили. Сили оборони постійно вивчають дії противника.

Заїка зауважив, що окупанти застосовують усі можливі способи просунення. Зокрема, йдеться про штурми малими піхотними групами з масованими дроновими атаками. Інколи ворог здійснює комбіновані та механізовані штурми.

"Ну, ми розуміємо, що дедлайни у них стоять, у них стоять певні якісь строки і оці строки вже давним-давно прогоріли. Тому, можливо, десь вони в такій агонії намагаються якимось чином досягти для себе результату. Ми це все бачимо, ми на це все реагуємо і якщо тільки починається там якийсь механізований штурм, в нас, в принципі, є тактика, яка застосовується проти таких дій. Ми застосовуємо контрзаходи і зупиняємо ці штурми ще на підступах до нашої піхоти", — додав військовий.

Нагадаємо, у ГУР показали, як провели успішні штурмові дії та зачистку окупантів на Покровському напрямку.

Раніше стало відомо, що російське командування масово приховує втрати на Покровському напрямку

війна ЗСУ Донецька область окупанти Покровськ Мирноград
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
