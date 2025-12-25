Видео
Україна
Военный объяснил тактику России возле Покровска и Мирнограда

Военный объяснил тактику России возле Покровска и Мирнограда

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 12:51
РФ стягивает лучшие силы на Покровско-Мирноградскую агломерацию
Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Командир группы рекрутинга штаба управления 152-й ОЕБр Любомир Заика рассказал о ситуации на Покровско-Мирноградской агломерации. По его словам, там Россия сосредоточила свои лучшие силы и технику.

Об этом Любомир Заика рассказал в эфире Ранок.LIVE в четверг, 25 декабря.

Читайте также:

Ситуация на Покровско-Мирноградской агломерации

Заика отметил, что это направление является актуальным для российских оккупантов.

"Это в принципе понятно, что Донецкая область, как и Славянск, как и Краматорск, как и вся Покровская агломерация, является для врага приоритетным направлением, поскольку оно имеет не только стратегическое значение, но и политическое значение. Мы уже знали, что дедлайны на России ставили еще в октябре, потом в ноябре, сейчас в декабре, и понимаем, что враг спешит, он хочет выполнить определенный план, определенные свои рубежи взять, но благодаря ВСУ это не удается сделать", — говорит военный.

По его словам, защитники держат оборону и прилагают все усилия, чтобы сдержать захватчиков.

На Покровско-Мирноградской агломерации Россия сосредоточила свои лучшие силы. Силы обороны постоянно изучают действия противника.

Заика отметил, что оккупанты применяют все возможные способы продвижения. В частности, речь идет о штурмах малыми пехотными группами с массированными дроновыми атаками. Иногда враг осуществляет комбинированные и механизированные штурмы.

"Ну, мы понимаем, что дедлайны у них стоят, у них стоят определенные какие-то сроки и эти сроки уже давным-давно прогорели. Поэтому, возможно, где-то они в такой агонии пытаются каким-то образом достичь для себя результата. Мы это все видим, мы на это все реагируем и если только начинается там какой-то механизированный штурм, у нас, в принципе, есть тактика, которая применяется против таких действий. Мы применяем контрмеры и останавливаем эти штурмы еще на подступах к нашей пехоте", — добавил военный.

Напомним, в ГУР показали, как провели успешные штурмовые действия и зачистку оккупантов на Покровском направлении.

Ранее стало известно, что российское командование массово скрывает потери на Покровском направлении.

Аркадий Пастула
Автор:
Аркадий Пастула
